Coninagro advierte que "no hay lugar para más retenciones"

El titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto , advirtió al gobierno del Frente de Todos, próximo a asumir, que "no hay lugar para más retenciónes" aunque reconoció que la nueva gestión "no asume en el mismo contexto de 2008".



El dirigente agropecuario aceptó que la gestión de gobierno de Mauricio Macri los defraudó: "No fue lo que esperábamos, hubo un muy fuerte avance en el sector de exportación, en la institucionalización. Pero el gran problema fue encerrarse en un mercado financiero especulativo que nos tiró por la borda muchos objetivos que teníamos", expresó en dialogo con De Lejos No Lo Ves (Radio Con Vos).



Detalló que "Coninagro agrupa más de 800 cooperativas, 150 mil productores de todo el territorio del país, más de 20 producciones de economías regionales bajo un esquema asociativo, hay industria y comercialización con grande empresas vinculadas al grupo de seguros, de vinos, algodón, yerba, está toda la cadena de valor. La mayoría pequeños y medianos productores".



Consultado sobre las posibles medidas del nuevo gobierno, Iannizzotto señaló que "en el momento en el que nos entrevistamos antes de las PASO, Alberto Fernández se comprometió a no reeditar ese conflicto, se comprometió al dialogo, a que se pongan sobre la mesa las posiciones y que buscáramos el consenso".



Amplió que "no hay lugar para semejantes porcentajes, no hay lugar para más impuestos, en nuestras economías regionales, provinciales, en una economía que produce crecimiento y busca dólares. El planteo debe ser al revés, cómo vamos a exportar más, cómo vamos a reactivar el mercado interno, como vamos a pasar de un esquema financiero especulativo a un esquema financiero productivo", explicó.



Además, aceptó que "surgen un montón de expectativas" y explicó cómo se debería encarar la situación: "Hay problemas sociales muy serios, hay un problema de hambre, de desocupación. Tenemos que atacar estos temas y luego vemos cómo se comporta el esquema de los ingresos para tender las grandes urgencias".



Aclaró que "con otro esquema, más productivo, va haber otro razonamiento porque podemos estar frente a otro país que se desarrolle federalmente y productivamente. No te olvides que de 10 pesos que entran a Argentina 6 los produce el agro, entonces trabar la fuente de ingreso es un error pero también somos conscientes que hay problemas sociales muy urgentes en Argentina y que de alguna forma hay que atenderlo".



Sobre la posibilidad de ir al Congreso en el caso de haber cambios en la retenciones, manifestó: "Puede ser una forma porque nosotros necesitamos políticas de estado, políticas de 10,15 años que nos den estabilidad, previsibilidad, crecimiento y eso se logra con una sinergia entre lo público y lo privado y el ámbito del congreso puede ser un muy buen ámbito de buscar estos consensos porque hoy tenemos que jugar un solo partido que es el partido de Argentina".



Parlamentario.com