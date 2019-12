La recaudación tributaria aumentó 58,2% en noviembre

La recaudación tributaria alcanzó los $474.870 millones, con un aumento interanual del 58,2%



El IVA neto alcanzó este mes los $ 142.641,9 millones lo que representan una suba del 47,4%. El IVA Impositivo creció 43,5% y el aduanero aumentó 67,4%.



La recaudación del Impuesto a las Ganancias aumentó interanualmente 35,5%. Este mes venció el pago del saldo de declaración jurada de sociedades con cierre de ejercicio en junio, que es el segundo en importancia luego del cierre de diciembre.



Además, se vio afectado en aproximadamente $2.600 millones por la disminución del impuesto para las sociedades del 35 % al 30%, y el incremento del mínimo no imponible para los empleados en relación de dependencia por alrededor de $ 9.200 millones.



En los impuestos a la Seguridad Social, la recaudación aumentó 42,1%. En la variación incidió el incremento de la remuneración bruta promedio en un 51,5%.



Este rubro se vio afectado por la unificación de la alícuota y el aumento del Mínimo No Imponible establecidos por la Reforma Tributaria que pasó de $ 2.400 millones en el año 2018 a $7.003 millones en este año en términos generales.



En el comercio exterior, los Derechos de Exportación totalizaron $53.763,5 millones lo que significa un aumento de 265,4% por la suba del tipo de cambio y el incremento en los pagos anticipados del Derecho de Exportación tradicional.



Por su parte, los Derechos de Importación sumaron $ 16.328 millones que representan un incremento de 81%.



La recaudación de Bienes Personales aumentó 143,6%. No hubo vencimientos durante noviembre.



En el caso de los combustibles, los ingresos crecieron un 67, 4 %.