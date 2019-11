Marcos Peña comparó cambios que hizo el gobierno en el Estado "con un Ipad"

"Si uno tiene que ser evaluado por los resultados económicos solamente todos los gobiernos argentinos tienen un saldo negativo", sentenció Marcos Peña.



"A los argentinos le importan los valores, no es verdad que solo votan por el bolsillo. Eso tiene que llevar a la reflexión a todos porque la vara quedó muy alta", agregó la mano derecha de Mauricio Macri en una entrevista con el diario La Nación.



El jefe de gabinete sostuvo que se "avanzó" en forma positiva en muchos temas económicos y destacó lo que consideró como avances.



"No pudimos generar resultados en el día a día de la economía de la gente y en esas variables, que son las más sensibles como lo son la inflación y la pobreza, pero creo que avanzamos en muchos temas estructurales en los que era necesario avanzar y que hoy hacen que estemos en una mejor situación que en 2015. Tipo de cambio competitivo y una balanza comercial superavitaria, tenemos energía, que antes no teníamos", explicó.



Marcos Peña remarcó "la modernización" que hubo del Estado durante la gestión de Cambiemos y, a modo de advertencia, hizo una comparación tecnológica respecto de lo que se va a encontrar el gobierno de Alberto Fernández apenas asuma.



"Guarda con creer que son expertos en el Estado y que ya conocen la botonera. Cambiamos la botonera por un Ipad", enfatizó el jefe de gabinete.

NA.