Etchevehere: "Dejamos un campo en marcha y presente en decenas de mercados"

"Lo que dejamos nosotros es un campo en marcha, un campo presente en decenas de mercados", afirmó el funcionario en el marco de la 25° conferencia industrial.



Al evaluar la gestión saliente, Etchevehere afirmó que "en estos cuatro años abrimos 253 mercados" y añadió que "todo está en movimiento y funcionando".



Consultado por el discurso que brindó Alberto Fernández ante los empresarios, respondió: "No estuve, no lo escuché. Es importante cumplir con las obligaciones, sin ninguna duda. Eso genera confianza y hace que un país pueda seguir teniendo acceso al crédito en caso de necesitarlo".



"Lo que nosotros podemos mostrar es que los números que dejaron y los que dejamos nosotros son sensiblemente mejores a los que dejó el kirchnerismo", manifestó.



Respecto a las expectativas que tiene el sector agro de cara al nuevo gobierno, apuntó: "Hay que preguntarle a ellos qué van a hacer. No podemos opinar de algo que no conocemos, y no han dicho qué van a hacer. Lo que nosotros podemos mostrar es que los números que dejaron y los que dejamos nosotros son sensiblemente mejores a los que dejó el kirchnerismo".



Por último, expresó: "Ojalá que dentro de cuatros años cuando terminen el próximo periodo constitucional puedan mostrar números mejores (que los nuestros) porque va a querer decir que mejoró el país".



"Ojalá que se siga por este camino para seguir cumpliendo con un mundo que quiere tener alianzas estratégicas con países como la Argentina porque necesitan tener alimentos para todos sus habitantes para todo el año", concluyó ante una consulta de NA.