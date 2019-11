El Ventilador: Algunas opiniones sobre la economía que se viene

Los temas fueron tratados en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Pocos días nos separan de la Argentina que gobernará Alberto Fernández. Los nombres principales de su Gabinete ya están casi definidos por completo, aunque el área de economía se hace esperar un poco más. Aún así, lo que sí existen son algunas definiciones importantes sobre el rumbo de la macroeconomía que vendrá.La renegociación parece el camino inevitable. Y es justo ahí donde las reservas del Banco Central y el control cambiario actual, cobran protagonismo.¿Con qué reservas asumirá el nuevo Gobierno y para qué se usarán? Y si la cotización de la moneda se encuentra intervenida por el Banco Central, ¿se sostendrían esas medidas luego del 10 de diciembre o se puede esperar un dólar todavía más alto? Y... ¿cómo afectará este posible escenario macroeconómico al bolsillo de todos los argentinos en el primer año del nuevo Gobierno?-"Que la deuda la paguen con sus patrimonios los que la pidieron".-"Si los Kirchner y Lázaro devuelven lo que le robaron al país pagaríamos la deuda y sobra dinero".-"Pregunto: siempre el tema son planes sociales y jubilados, nunca los escucho nombrar al empleado municipal, que es una vergüenza el sueldo que tenemos".4-"Coincido con Nadia. El capitalismo no va más. Este sistema oprime y genera muerte. Más temprano que tarde, el pueblo se dará cuenta".-"Los sueldos y las jubilaciones de los funcionarios es indignante, total los ciudadanos de a pie los bancamos".-"Acuerdo con Jorge que cada país tiene su idiosincrasia. Nuestro país tiene la particularidad de creerse mejor que todos. Nos gobiernan las mismas caras con las mismas ideas que se tuercen de acuerdo al bolsillo egoísta del que le toca asumir. Mucha ignorancia... mucho vocabulario y poca definición. Aquí no nos gobierna ni el Socialismo, ni el Capitalismo, ni el Liberalismo.... hay una ensalada rusa para justificar la inoperancia. Una vergüenza".-"Lamentablemente la izquierda en toda su historia política en la Argentina, le fue funcional a derecha. ¿Se acuerdan de Scioli y Macri son lo mismo?".-"Todavía hablan de Lázaro y los K y lo que se robaron. Por favor paren. Pruebas. Juicio y castigo. Apaga la tele y abrí la heladera".-"No esperemos un milagro en unos meses, lo que dejó este gobierno es un desastre, nadie lo puede negar".-"Como ciudadano, ¿qué tiempo creen ustedes que tiene Alberto Fernández para dar señales claras de una mejora? ¿La clase media tendrá paciencia? ¿El campo? ¿El 40 consolidado de oposición?".-"¿Por qué hay gente que cobran varios, pero distintos planes? ¿Por qué no controlan qué les corresponde y unifican en uno solo quién controla? Ejemplo, una señora cobra 36 mil pesos por hijos, nietos y los que se les pegan".-"Aguantemos argentinos que esto va a cambiar, porque viene un gobierno para los pobres, no va ser un gobierno para los ricos. Aguantemos por favor".-"En Uruguay el empleo público es del 12 por ciento del PBI, en Brasil es el 11 y en Argentina es el 6".-"Resulta que con Macri había que esperar el segundo semestre y había que darle tiempo y pretenden que Alberto haga todo el 10 de diciembre. Todo el mundo hablando de Vaca Muerta pero no veo ningún petrolero experto ahí explicando nada. Puras conjeturas. Todos los petroleros ahora bajando de los equipos con paro por tiempo indeterminado y masivos despidos".-"Yo antes de que subiera Macri pude juntar unos pesos, después tuve que gastarlos. Soy trabajador de la construcción".-"No soy de Paraná, soy del interior y tengo una hija a la cual le quiero dar un futuro, por eso tengo que agachar la cabeza, porque si no ella no puede estudiar. ¿Saben lo que es comer menudo de pollo o arroz hervido? Eso es sacrificio. ¿Los políticos saben eso? ¿Esos que defienden a Macri saben lo que es? De Ángeli peleó hasta poder estar en la política y después se olvidó de dónde salió. Se ve que el hombre que está de lentes y defiende a Macri no sufre lo nuestro".-"Saben si los municipales cobran los adicionales, aguinaldo y sueldos en diciembre, ya que Bordet dio el cronograma de pagos de la provincia".-"Bien Analía, debemos votar el Defensor del pueblo en este modelo democrático representativo los ciudadanos quedamos afuera".