El Ventilador: la economía que viene, entre el reajuste y la reactivación

Aun así, lo que sí existen son algunas definiciones importantes sobre el rumbo de la macroeconomía que vendrá.



Marcos Lavagna, el futuro director del INDEC, anticipó que para el 2020 no se puede esperar una inflación menor al 40%.



Algunos sectores celebraron esta afirmación como una cuota de realidad necesaria y otros, en cambio, mostraron preocupación.



Lo cierto es que todos los indicadores hablan de otro año duro en términos económicos.



Mientras tanto, Fernández anticipó que no aceptará el desembolso que resta del préstamo del FMI y desde el Organismo Internacional pusieron atención a las declaraciones.



Sin embargo, algunos economistas afirman que tampoco podría haber desembolso porque, en la actualidad, el acuerdo con el organismo financiero se encuentra "caído", debido al incumplimiento de metas por parte de la Argentina.



Así las cosas, la renegociación parece el camino inevitable. Y es justo ahí donde las reservas del Banco Central y el control cambiario actual, cobran protagonismo.



¿Con qué reservas asumirá el nuevo Gobierno y para qué se usarán?



Y si la cotización de la moneda se encuentra intervenida por el Banco Central, ¿se sostendrían esas medidas luego del 10 de diciembre o se puede esperar un dólar todavía más alto?



Y... ¿cómo afectará este posible escenario macroeconómico al bolsillo de todos los argentinos en el primer año del nuevo Gobierno? Estrategias y escenarios en lo local y provincial

A pocos días del 10 de diciembre, toda la atención previa parece estar dada sobre la figura del nuevo Presidente y su Gabinete.



Pero mientras, en las provincias se mueven las fichas que dejaran conformados los recintos legislativos.



En la tarde de hoy, los Senadores Nacionales electos el 27 de octubre pasado, realizaron el juramento correspondiente en el Congreso de la Nación. Por Entre Ríos, allí estuvieron De Ángeli, Stella Olalla y Edgardo Kueider.



La cámara de Diputados Nacionales también tendrá su reconfiguración entre los representantes por Entre Ríos.



Y en ese marco, se conoció que Carolina Gaillard, actual Secretaria de Turismo y Cultura, dejará ese cargo para volver a ocupar una banca en como Diputada Nacional.



En las cámaras provinciales también se definen estrategias y escenarios.



Y mientras tanto, en Paraná, la ciudadanía aguarda definiciones del nuevo Gobierno que tendrá al actual vicegobernador Adán Bhal, a cargo del Ejecutivo Municipal.



Servicio de transporte, contratos municipales, recolección de residuos, estado de las calles y seguridad, son algunos de los temas que más preocupan.



¿Qué primeras medidas se esperan en estos aspectos para la ciudad?



¿Y cuáles los proyectos urgentes que buscarán aprobar las nuevas cámaras de legisladores en la provincia?