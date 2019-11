Grobocopatel: "Las retenciones son buen instrumento si se aplican correctamente"

Los rumores que empezaron a correr en las últimas horas sobre un posible aumento a las retenciones a las exportacionespor parte del nuevo Gobierno alertaron al sector agroexportador. Al respecto, Gustavo Grobocopatel, empresario agropecuario y presidente del grupo Los Grobo, consideró que son "un buen instrumento si se las aplica de forma apropiada".



"En mi opinión, siempre debió haber retenciones en el orden del 5% para el trigo y el maíz con el objetivo de desarrollar la industria local. En pequeñas proporciones, pueden dar buenos resultados", aseguró en una charla organizada por el Rotary Club de Buenos Aires que se llevó a cabo este miércoles.



No obstante, resaltó que, si se aprueba el incremento del 35% que está en discusión, la producción agrícola y las inversiones se resentirán.



"En caso de que esto ocurra, el sector no será el único en sentir el impacto, sino que otras industrias relacionadas también se verán afectadas, como la petroquímica, la metalmecánica y la automotriz, entre otras", anticipó el titular de la empresa, que factura más de u$s 500 millones anuales y cultiva 180.000 hectáreas.



Para el "Rey de la soja", 2019 fue un año complejo, que arrastró las dificultades de años anteriores.



"Vivimos una experiencia traumática en los últimos meses, signada por un debate electoral entre las diferentes fuerzas políticas. En el transcurso, se destruyeron empresas y puestos de trabajo. La Argentina creció la mitad del promedio de América latina. Si hubiésemos crecido al ritmo de los países de la región, hoy tendríamos un 50% de PBI mayor. Se pueden subir los impuestos, pero no se pueden evitar las consecuencias. Es pan para hoy y hambre para mañana", sentenció.



En sintonía con el contexto macroeconómico, este año también fue tortuoso para la compañía. La calificadora de riesgo Fix le había bajado la nota luego de acumular dos ejercicios con pérdidas y mostrar una abultada deuda financiera con vencimiento en el corto plazo. Por eso, en abril, Victoria Capital Partners, el fondo que compró en 2016 el 76% del paquete accionario de la firma agroindustrial, le inyectó u$s 100 millones para reducir su endeudamiento, que originalmente era de u$s 232 millones.



Según adelantó el número uno del grupo, de esos u$s 100 millones, más de u$s 30 millones se desembolsarán en tecnologías de la información, investigación y desarrollo. Y aunque confirmó la continuidad de las inversiones que la empresa anunció meses atrás, puso en duda la velocidad de su cumplimiento. "Seguimos adelante con nuestro plan de crecimiento que ya pusimos en marcha. Lo que está en duda es el tiempo que nos demandará concretarlo", respondió el empresario ante la pregunta de El Cronista en referencia a si la coyuntura obligó a la empresa a rever sus proyecciones.



Los Grobo prevén abrir más sucursales para vender insumos y realizar mejoras en su planta de Zárate (donde produce agroquímicos), entre otros objetivos. Para 2022, calcula facturar el doble del volumen alcanzado en 2017: espera pasar de generar ventas por u$s 525 millones a aproximadamente u$s 1000 millones.



Asimismo, Grobocopatel comentó que el sector vive de las innovaciones que se hicieron en los últimos 25 años y que la Argentina "no está haciendo nada para lograr impacto en las próximas décadas". "Tenemos la ilusión de que todavía somos competitivos, pero innovamos para sobrevivir, no proyectamos lo que vendrá. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos cómo, siendo el país un importante productor de carne bovina, vamos a darle pelea a los emprendimientos sobre carne artificial que están apareciendo y se están desarrollando con fuerza. Hoy, es urgente pensar en el corto y el largo plazo", concluyó. La relación con el nuevo Gobierno Aunque Grobocopatel apoyó públicamente a Mauricio Macri meses atrás, el empresario le hizo un guiño al presidente electo y aseguró que el peronismo debería actuar como un "ordenador que conduzca al país hacia el futuro". "Espero que nos lleve hacia adelante, y no hacia el pasado", afirmó, y reveló que no conoce a Alberto Fernández ni se reunió todavía con él.



Por otro lado, subrayó que la nueva gestión "la va a tener complicada en materia económica": "Tenemos una inflación galopante, una pobreza altísima y problemas muy graves. El rol de los empresarios en estos tiempos turbulentos, de incertidumbre y miedo es construir junto con el sector público y los líderes sociales este nuevo capitalismo".



Fuente: Cronista.com.