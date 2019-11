En 2019, se facturaron US$ 12.600 millones por comercio electrónico en Argentina

A su vez, la previsión del informe Ecommerce Report difundido por la empresa de tecnología y servicios SAP Latinoamérica, es que en la región el volumen de negocios de esta actividad llegará a los US$ 84.000 millones, lo que implica un crecimiento de hasta el 15% respecto al año anterior.



México, con US$ 28.800 millones, será el país con mayor volumen, seguido por Brasil (US$ 20.900 millones) y Argentina (US$ 12.600 millones).



Según el informe uno de los factores que explican el incremento es la continua expansión de internet que en la región para fines de este año alcanzará una penetración del 69%, contra el 66% del año pasado.



El valor más alto de Latinoamérica lo tiene Uruguay, con un 88% de penetración, seguido por Costa Rica (85%), Argentina (82%), Ecuador (80%) y Chile (73%).



En el otro extremo, en Honduras hay apenas un 39% y en Guatemala, un 42%.