La industria cayó 2,3% en octubre y lleva 20 meses de bajas consecutivas

La producción industrial registró en octubre una contracción del 2,3% respecto de igual mes del 2018, la vigésima caída consecutiva, y acumuló en lo que va del año una baja del 4,5% en la misma comparación, según un informe de la consultora de Orlando Ferreres.Con relación a septiembre, la medición desestacionalizada registró una suba mensual de 1,4%, según el Centro de Estudios Económicos (CEE)."Tras la corrección a la baja de los datos del mes pasado, la caída de octubre contabiliza el vigésimo mes consecutivo en terreno negativo", indicó la consultora.Según el informe, el sector alimenticio es prácticamente el único que muestra crecimiento y la industria automotriz está mostrando una desaceleración en su tasa de contracción, dejando atrás el peor momento del sector."Para los próximos meses no esperamos un cambio en la tendencia actual de estancamiento de la actividad industrial", indicó la consultora.Señaló que "aunque lo peor de la crisis ya transcurrió, entre la segunda mitad de 2018 y los primeros meses de 2019, no se ven indicios aún que nos permitan vislumbrar el fin del actual ciclo recesivo de la industria manufacturera".El sector alimenticio registró en octubre un crecimiento de 5,6% al comparar con igual mes del año pasado, motorizado por la producción de aceites, que avanzó 16%, y la faena bovina, con una expansión de 6,7% anual.La producción de maquinarias y equipos observó una caída de 5,3% anual, siendo esta la menor merma de los últimos dieciocho meses para el sector.La cifra se logró gracias a que la producción automotriz desaceleró su tasa de contracción, siendo este mes 17,7% menor a la del año pasado, agregó el estudio.La producción de metales básicos se contrajo 3,3% anual durante octubre, acumulando para los meses transcurridos de 2019 una merma de 9,4% frente al mismo período de 2018.La elaboración de cemento portland registró en octubre una caída de 8,5% interanual, mientras que la producción de ladrillos huecos y cerámicos se mantuvo a la baja, por lo cual el sector de minerales no metálicos anotó en octubre una contracción de 7,9%, acumulando para los diez meses del corriente año una disminución en la producción de 6,5%.