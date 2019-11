El dólar cerró casi estable a $62,91

El dólar cerró casi estable este lunes a $62,91 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio de Ámbito, en una jornada en la que la autoridad monetaria volvió a fortalecer sus reservas, con la compra de unos u$s150 millones.



En el Banco Nación, por su parte, el dólar se mantuvo sin cambios a $62,50, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $65,45.



Por su parte, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cayó seis centavos a $59,71en una jornada donde sólo las compras oficiales pudieron fijar límite a la caída en medio de un firme dominio de la oferta por parte de exportadores.



Fuentes del mercado señalaron que los bancos públicos compraron -por cuenta y orden del Banco Central- cerca de u$s150 millones, con lo que desde el cepo hard ya habría adquirido cerca de u$s2.300 millones.



El analista Gustavo Quintana indicó que las restricciones cambiarias "mantienen un escenario favorable para que el BCRA recupere algo de las reservas utilizadas en los meses anteriores para parar la suba y frenar la presión sobre el tipo de cambio".



Por su parte, Matías Roig, director de Portfolio Personal de Inversiones, destacó que "el Banco Central viene comprando divisas a un promedio diario en torno a los u$s110 millones, y se espera que lo siga haciendo en esos niveles, lo que ayudaría a incrementar las reservas durante esta semana".



Puntualizó que, en relación al tipo de cambio, se espera "estabilidad en el dólar oficial y una brecha volátil para la semana ?pero que en principio en este escenario no debería volver a los máximos recientes, sino más bien apuntar a los niveles actuales-. No obstante, no sorprendería una mayor presión la semana siguiente, en que las personas físicas estarían habilitadas nuevamente a comprar u$s200; y en especial, si el escenario sigue sin definiciones concretas de política". Tasa de Leliq El BCRA convalidó que la tasa de política monetaria finalizara sin cambios respecto del cierre del viernes al cerrar a 63,003%.



El total adjudicado fue de $122.411 millones sobre vencimientos por $156.091 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $33.680 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 63,003%, con un monto adjudicado de $99.000 millones.



En la segunda subasta, el monto adjudicado a siete días de plazo fue de $23.411 millones a una tasa promedio de corte de 63,00%, siendo la tasa máxima adjudicada de 63,01% y la mínima 63,00%.



Dólar blue, "CCL" y MEP



El dólar blue inició la semana en baja, al ceder 50 centavos a $68, según el relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño.



En el mercado bursátil, el dólar "contado con liqui" cae 29 centavos a $74,73, por lo que la brecha con la cotización mayorista se ubica en el 25,1%.



En tanto, el dólar MEP o Bolsa rebota 81 centavos a $71,38, lo que implica un spread del 19,2% frente al precio de la divisa que opera en el MULC. Futuros y reservas El call money operó al 56%. En swaps cambiarios se pactaron u$s53 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles.



En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s220 millones. Los plazos más cortos concentraron casi 50% de los negocios. Los meses de noviembre y diciembre, terminaron operándose a $59,90 y $64,40; con una tasa de 29,04% y 79,64% respectivamente.



Por otro lado, las reservas internacionales del Banco Central subieron este lunes u$s109 millones y finalizaron en u$s43.691 millones.