Lacunza advirtió que el FMI le pedirá al próximo gobierno "prudencia fiscal"

"Si bien hay recursos para una transición ordenada, el primer paso será la negociación de deuda. La prudencia fiscal va a ser una de las condiciones de un programa consistente", evaluó el funcionario.



Así lo indicó aunque aclaró que no sabe "en qué está pensando" el presidente electo, Alberto Fernández, respecto de la política económica, la deuda y el consumo.



Además, afirmó que hubo "coordinación" entre los equipos económicos para llevar a cabo medidas en el último período.



En diálogo con AM 750, remarcó: "Hemos tenido una comunicación muy fluida entre las Primarias y las elecciones de octubre".



Según señaló, su gestión busca trabajar para "dejar la mayor cantidad de recursos posibles" para la próxima administración.



En tanto, se refirió a las críticas de la deuda y apuntó: "Fue para pagar el déficit".



"La variación de la deuda es la suma de los déficit del período", argumentó y resaltó que al escuchar vinculaciones con la fuga de divisas, se pregunta "qué relación hay entre una cosa y la otra".



"Si se quería menos ajuste, era más deuda y si se quería menos deuda era más ajuste del gasto público", subrayó.



En tanto, reconoció: "Los resultados económicos fueron inferiores a los esperados, básicamente en materia de pobreza e inflación".



Pese a ello, afirmó que la suba de tarifas "fue parte de la herencia de la administración anterior, que tenían valores artificiales".



"Había cosas que había que hacer porque si no, el país era inviable", justificó Lacunza, quien pidió "no confundir la voluntad con la magia".



Por otro lado, manifestó que "cayó el salario real y no tanto la cantidad empleo".

NA