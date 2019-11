Cabrales, "esperanzado" por medidas del próximo gobierno para reactivar consumo

"La Argentina está pasando por un momento difícil, estamos viendo con expectativas qué es lo que viene", destacó el integrante de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).



"Estoy esperanzado", resaltó, mientras evaluó que "el mercado interno esta caído porque el poder adquisitivo de los ciudadanos ha bajado mucho".



De ese modo, insistió: "Estamos expectantes sobre las medidas del próximo Gobierno para incentivar el consumo".



En diálogo con FM Milenium, apuntó: "Hay empresas que han cerrado y otras que están al 50 por ciento de la capacidad porque no hay demanda".

Al ser consultado respecto de la Ley de Góndolas aprobada con media sanción por la Cámara de Diputados para regular la competencia de marcas en supermercados, consideró que es "muy difícil de aplicar".



"Establece porcentajes dentro de la góndola. Prácticamente, tendría que haber un escribano por sucursal con un centímetro para ver si se está cumpliendo o no la ley", criticó.



Analizó que "tendría que haber una regulación que favorezca a los industriales, empresas medianas y chicas y sobre todo al consumidor".

"Con esta ley, no se favorece a nadie", fustigó y remarcó que "no todo el mundo va al supermercado".



Según su criterio, "se corre el riesgo de que en muchos sectores haya desabastecimiento porque no todas las empresas tienen la capacidad de llegar al supermercado".



"No resuelve el tema de fondo. Tenemos un problema en las industrias, en las pymes, que no es el supermercado, es el del funcionamiento, el de una tasa de interés muy alta. Cuesta mucho financiarse. El tema del consumo interno es fundamental, está totalmente caído", argumentó.



El también integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA) enfatizó: "Esta medida en sí no ayuda a nada de eso".



"Se mete demasiado en el negocio del supermercadista", puntualizó.

