Alquileres: el 30% de los inquilinos se mudó a propiedades más económicas

En lo que va del año, alrededor de un 30% de los inquilinos de la Argentina se mudó a viviendas con alquileres más bajos, según una encuesta que llevó adelante el sitio de clasificados Zonaprop.



"Esta decisión se debe, principalmente, a la necesidad de tener una renta más accesible", explica Nicole Conforti, Brand Manager de la firma, y añade que un 26,3% hasta volvió a la casa de sus padres ante la imposibilidad de pagar el alquiler.



En relación a la percepción del aumento de los valores respecto a 2018, el 82,4% consideró que se trató de "una gran suba", seguido por un 15,5% que manifestó que el incremento "no fue significativo".



Del total de los participantes del estudio, el 41,4% recibió aumentos en los precios de los alquileres en torno al 40%, mientras que el 35,5% experimentó un incremento del 20% en el último año. Paralelamente, un 8,6% aseguró que percibió una suba del 50% e, incluso, un 7,6% expresó que el ascenso superó el 50%. El resto respondió que la suba fue del 10%.



"A la hora de buscar una propiedad para alquilar, se prioriza el precio y la ubicación. Esto nos da la pauta de que, si bien los usuarios buscan lugares más económicos, el barrio donde deciden vivir es también una variable fundamental en la elección", afirma Conforti.

Asimismo, buena parte de los encuestados indicó que el porcentaje de su sueldo que destina al pago del alquiler ahora es mayor (el 44,5%), mientras que el 55,5% sostuvo que esa cifra no sufrió incrementos.

Proyecciones para 2020

En cuanto a las proyecciones futuras, el 80% de los consultados consideró que el contexto inmobiliario no mejorará en 2020. Por este motivo, un 55% no renovará el alquiler de la residencia donde vive actualmente. "La razón principal es que los incrementos en las cuotas son mayores a los montos que estas personas pueden pagar", analiza Conforti.



El grupo que ya decidió renovar su alquiler (un 44,9% versus un 55% que no lo hará) justifica esta decisión en base a diferentes motivos: el 44,1% prefiere esperar un tiempo antes de tener que mudarse nuevamente, el 38,5% se siente a gusto en el barrio que habita y el 17,2% quiere quedarse en el mismo lugar para tener una mayor capacidad de ahorro con vistas a comprar una propiedad.



Mientras, el Congreso debate la Ley de Alquileres, que el miércoles obtuvo media sanción en Diputados. En este contexto, las operaciones de compra-venta se encuentran en retroceso y los dueños de las propiedades aseguran que alquilar ya no es rentable en la Argentina.

Una investigación de la organización Hábitat para la Humanidad señala que el sector inmobiliario asegura haber flexibilizado requerimientos para facilitar el acceso del locatario y alega, además, que los índices de recupero de los propietarios se encuentran entre el 2,5% y el 3% anual, los porcentajes más bajos de las últimas décadas.



En este sentido, la investigación revela que, en la actualidad, invertir en propiedades, ya sea para venta o alquiler, no es percibido como algo tentador económicamente. Corredores inmobiliarios advirtieron que, de aprobarse la normativa, se vería afectada la oferta de propiedades para locación y, en consecuencia, los precios de los contratos tenderían a incrementarse.



Fuente: El Cronista.com.