La soja cayó a su menor valor en casi dos meses

La soja cayó el viernes en la bolsa de Chicago a su menor precio en casi dos meses debido a la incertidumbre sobre el conflicto comercial entre Estados Unidos y China.



La oleaginosa cerró a u$s 329,60 su menor valor desde los u$s 329, 41 del 20 de septiembre último



Los inversores trataron de interpretar mensajes discordantes de los presidentes de Estados Unidos y China.



Mientras que Donald Trump cree cercano un entendimiento con Pekin, Xi Jinping se dijo dispuesto a dar batalla si se reaviva la guerra de aranceles.



"Las noticias sobre el comercio no fueron buenas", dijo Mike Lung de la casa de corretaje Allendale.



El precio de la soja, de la que China es el mayor importador del mundo, está perjudicado por la guerra comercial que desde hace más de un año libran las dos principales economías del mundo.



Además, la previsiones climáticas de América del sur también pesan contra la oleaginosa.



El trigo en tanto subió 1,2% a u$s 189,33 y volvió a su nivel del miércoles tras haber caído el jueves.



El maíz, en cambio, se estabilizó en un mercado que no tuvo mayores novedades, cerró a u$s 145,2