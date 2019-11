Contenido por el cepo, el dólar cerró casi estable a $62,91

El billete verde ganó un centavo en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio de Ámbito. En el Banco Nación, por su parte, el dólar se vendió a $62,50, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $65,45.



De la mano de compras oficiales -operadores calculan entre u$s40 y u$s50 millones- y de un leve repunte de la demanda privada, el dólar cerró casi estable este jueves a $62,91 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito. Ocurrió en un contexto en el que el cepo hard establecido por el Banco Central mantiene virtualmente paralizado al mercado de cambios.



En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa sumó siete centavos a $59,83 en una rueda con muy poco volumen operado.



"Las compras oficiales sostuvieron los precios desde el arranque del día pero se desligaron de la suba final que fue motorizada por órdenes de compra del sector privado que no tuvieron demasiada respuesta en un mercado que tiene baja profundidad y liquidez, derivada del acentuado control de cambios", destacó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



Los precios se sostuvieron en el inicio por la presencia de los bancos oficiales con sus compras habituales pero con una reacción final justificada por un rebote de la demanda genuina.



En ese contexto, los mínimos de la fecha se anotaron en los $59,74 a poco de comenzada la sesión, apenas un centavo arriba del final previo. Los valores se mantuvieron cristalizados en el nivel de regulación durante casi todo el transcurso de la rueda, marcando una estabilidad que se alteró sobre el final cuando, en un escenario de poca profundidad de la oferta, puntuales órdenes de compra impulsaron una mejora de los precios que los llevaron a tocar máximos en los $59,85.



El volumen total operado fue de u$s217 millones, un 7,6% menos que el miércoles. Dólar blue, "contado con liqui" y MEP En el mercado paralelo, por su parte, el dólar blue cerró estable este jueves a $66,70, de acuerdo a un relevamiento efectuado por Ámbito en cuevas de la city porteña. De esta manera, la brecha entre dólar "negro" y oficial minorista se mantuvo en el 6,1%.



En el mercado bursátil, el dólar "contado con liqui" cayó 62 centavos a $74,72, por lo que la brecha con la cotización mayorista se ubicó en el 24,9%.



En tanto, el dólar MEP o Bolsa restó 26 centavos a $71,47, lo que implicó un spread del 19,5% frente al precio de la divisa que opera en el MULC. Tasa de Leliq La referencia diaria de Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria, se ubicó en un 63,002%, tras la absorción de $171.593 millones.



El Banco Central efectuó la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a siete días de plazo. El monto adjudicado fue de $101.527 millones, a una tasa promedio de corte que se ubicó en 63,004%, siendo la tasa mínima adjudicada de 63% y la máxima de 63,01%.



Promediando la rueda, la entidad monetaria promedió un rendimiento del 63%, frente al 63,004% de la primera licitación, con un monto colocado de $70.066 millones. Las fuentes señalaron que en la colocación, a siete días de plazo, se registró una tasa mínima del 63% y una máxima del 63,01%. Dólar en el mundo El dólar caía levemente este jueves frente otras grandes monedas el jueves, mientras los inversores estaban concentrados en los más recientes acontecimientos de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, que ha golpeado a la economía mundial.



China invitó a los principales negociadores comerciales de Estados Unidos a una nueva ronda de conversaciones cara a cara en Pekín, en medio de los esfuerzos por alcanzar al menos un acuerdo limitado, informó el jueves el Wall Street Journal, citando fuentes no identificadas.



El billete verde, que se ha comportado como moneda de refugio durante gran parte de este año, subió el miércoles después de un reporte que indicó que el acuerdo podría posponerse al próximo año.



El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas, perdía un 0,13% a 97,806 a las 1243 GMT, cerca del mínimo de dos semanas que tocó el lunes a 97,68.



Los mercados de América Latina operaban el jueves sin encontrar una tendencia definida, debido a que los inversores continuaban atentos a cualquier señal en torno a la evolución de la situación comercial entre Estados Unidos y China.



La moneda de Brasil, el real, operaba con una marginal ganancia de 0,05% y el índice de acciones Bovespa escalaba un 0,53% soportado en alzas en las acciones de Bradesco y Petrobras, tras un feriado en los mercados locales.



Mientras, el peso mexicano ganaba un 0,24%, pero el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC se deslizaba un 0,21%.



El peso chileno, en tanto, operaba con una caída marginal de un 0,04%, en una jornada de alta volatilidad y en medio de la incertidumbre de los inversores por la sostenida ola de protestas desde hace ya cinco semanas. Dólar futuro y reservas del BCRA En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 56%. Mientras que en el mercado de futuros ROFEX se operaron u$s307 millones. Según señalaron desde ABC Mercado de Cambios, los plazos más cortos concentraron casi 40% de los negocios.



Asimismo, señalaron que noviembre y diciembre, terminaron operándose a $60,52 y $65,95; con una tasa de 48,83% y 93,84% respectivamente.



Y agregron que en el día de hoy todos los plazos subieron, y al igual que ayer los más largos, a partir de enero volvieron a mostrar subas de más del 1,5%..



Por último, las reservas internacionales del Banco Central subieron este jueves u$s39 millones y finalizaron en u$s 43.536 millones.