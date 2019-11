Vacaciones: la devaluación del Real hizo disparar 25% las reservas a Brasil

Tiembla la costa bonaerense. Los argentinos que dolarizaron todos sus ahorros antes del cepo cambiario, miran con mucha expectativa todo lo que está pasando en Brasil y el forcejeo financiero Dólar vs. Real, que tocó valor mínimo de los últimos 25 años. Las agencias turísticas celebran disparada del 25% de las reservas para vacacionar este verano en el país vecino.El real está en su nivel más bajo de la historia frente al dólar $4,20 es un valor realmente preocupante para los industriales argentinos.Sin embargo, esto recuperaría el turismo nacional del país limítrofe debido al aumento de la demanda de argentinos, en especial aquellos que cuentan con ahorros en dólares.La tendencia devaluatoria genera expectativas en las agencias de turismo argentinas ya que, de persistir, impulsaría a los turistas que aún no definieron sus vacaciones a inclinarse por las playas brasileñas.A medida que caía el Real, se disparaban los clicks en Google de turistas que ya tienen pasajes para veranear o están definiendo qué hacer por precios insólitos en la costa bonaerense."Notamos un crecimiento de entre un 15% y un 25% con respecto a las semanas pasadas. Los destinos más requeridos son Florianópolis, Natal y Maceió. Igualmente, Río de Janeiro se mantiene como el número uno en ventas", destacó Sebastián Mackinnon, gerente General de Argentina y Uruguay de Despegar.En tanto, Avantrip informó a Bloomblerg que muchos terminaron con las consultas y pasaron a concretar. "Alcanzan el 70% de las compras. Entendemos que se trata de una rápida reacción para conseguir buenas tarifas en fechas clave. Luego, le seguirá la búsqueda de más productor para completar el viaje", agregó María Sandes, responsable de Planificación y Marketing de dicha compañía, quien además agregó que en el inicio de esta semana crecieron un 24% las consultas.En Banco Nación se vende el real a $15,30.Empresarios del sector hablan de un 24% más de consultas para Brasil en comparación a otros destinos. En este escenario, los precios medidos en dólares resultan accesibles y competitivos allí. "Además, el panorama es favorable porque no hay impuestos al turismo y se trata de un país en el que el uso de la tarjeta de débito está extendido. La posibilidad de abonar sin inconvenientes con medios de pago electrónicos es un plus", opinan desde la Cámara Argentina de Turismo.Más allá de la devaluación del real, otros aspectos inciden en la alta demanda de destinos brasileños. "La incertidumbre que generó el resultado electoral, tanto en las PASO como en la votación general, hizo que la gente se adelantara y definiera anticipadamente sus vacaciones. Por eso, en los últimos meses la compra de servicios turísticos incrementó", detalla Mute.En tanto, el último CyberMonday potenció las ventas. "Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Natal se vendieron bien durante la Cyberweek", destaca Sandes, y agrega que Avantrip registra la tercera semana de enero con más reservas de argentinos: "Un 40% apunta a esos días, el resto está disperso entre enero y febrero".No obstante, pese a las dudas en relación a lo que ocurrirá con el real, los referentes de la industria señalan que Brasil tiene sus adeptos aún con cambio desfavorable. "Es un destino tradicionalmente apetecido por los argentinos", comenta el número uno de Despegar. "Usualmente, para la temporada estival hay una considerable demanda, sobre todo, en balnearios del sur, como Florianópolis, Buzios y Río de Janeiro", concluyen desde la Cámara Argentina de Turismo. Fuente: (ElCronista).-