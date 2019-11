Beneficiarios de la AUH fueron quienes más créditos Anses sacaron

Unos 3,6 millones de jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y trabajadores que cobran asignaciones familiares sacaron en los últimos siete meses un crédito Anses. El ente previsional otorgó préstamos por casi 146.000 millones de pesos.



Entre el 17 de abril -día en que se relanzaron los préstamos- y este martes 19 de noviembre, la Anses otorgó 3.570.285 créditos. Totalizaban, al 31 de octubre último, 145.759,27 millones de pesos.



El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses otorgó préstamos por el equivalente a 2,36 veces la facturación de los shoppings entre enero y agosto de 2019, que informaron al Indec ventas por $61.915,9 millones en ese periodo. O a casi tres meses de facturación de los supermercados de todo el país ($169.270 millones entre junio y agosto, según Indec).



La expansión de estos préstamos, con intereses que rondan el 50% anual, contrasta con la retracción de los créditos al sector privado del sistema financiero, con tasas que superan el 70% anual. El financiamiento bancario a las familias cae casi 30% anual, según datos del Banco Central.



Los bancos tenían en sus carteras créditos personales por $405.191 millones a fines de octubre, mientras que el financiamiento con tarjetas de crédito totalizaba $514.914 millones. Los préstamos del ente previsional equivalen así al 36% de los créditos personales que otorgan todos los bancos y al 28% de las compras con tarjeta de crédito.



En 2017, año de elecciones de medio término, la Anses había relanzado los créditos Argenta. Según la información del FGS, entre julio y diciembre de ese año entregó 3.366.263 préstamos por un total de $69.354 millones.



A fines de mayo, cuando los préstamos tenían un mes y medio en la calle, una encuesta telefónica de Anses arrojó que el 47% de quienes pedían el financiamiento lo empleaba para construcciones o refacciones del hogar, otro 22% para comprar alimentos e indumentaria y un 17% restante para refinanciar deudas. Un 7% respondió que utilizaba el dinero para atender gastos médicos.



"El impacto, una vez descontado ese 17% que lo usó para pagar la deuda de la tarjeta de crédito o con el prestamista del barrio, fue acotado", sostuvo Martín Kalos, economista jefe de Elypsis. "No fue un mal crédito para tomar; fue un paliativo para llegar a fin de mes y algo mínimo movió, pero no sirvió para revertir la rueda; a lo sumo moderó la caída", agregó.



AUH

Quienes más acudieron a este financiamiento fueron las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Hasta este martes, los beneficiarios de la AUH gestionaron 1.558.366 préstamos ante la Anses, que paga cada mes 3.923.040 asignaciones por hijo. Según estimaciones oficiales, las familias beneficiarias de la AUH tienen, en promedio, 1,78 hijo, por lo que hay unas 2,2 millones de grupos familiares que cobran este beneficio. Así, el 70 por ciento de las familias alcanzadas por el programa habrían gestionado un préstamo ante el ente que conduce, hasta el 10 de diciembre, Emilio Basavilbaso.



Las familias que perciben la asignación pueden gestionar un crédito de hasta $12.000 por hijo, a devolver en hasta 36 cuotas a una tasa algo inferior al 50 por ciento anual -elevada, pero similar a la inflación y menor a cualquier otro financiamiento personal. Según los datos oficiales, la Anses había entregado, al 31 de octubre, $29.209 millones a este universo, o unos $18.740 por familia.



Jubilados y pensionados

Los registros oficiales arrojan que los jubilados y pensionados gestionaron 964.848 créditos Anses. Hasta el 31 de octubre último, el ente previsional había entregado $79.820,20 millones a este sector de la población, a un promedio de unos $82.700 por persona.



Desde mediados de abril, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes de Anses pueden solicitar un crédito de hasta 200.000 pesos, con tasas de entre 45 y 50 por ciento anual y a devolver en hasta 60 cuotas.



Si se considera que la Anses tiene en su base de datos a 5,3 millones de jubilados y otros 1,7 millones de pensionados, aproximadamente el 14 por ciento de este universo solicitó un préstamo ante el ente previsional.



La Anses paga, además, 135.562 Pensiones Universales por Adulto Mayor (PUAM) y otras 400.945 pensiones no contributivas (PNC) -la gran mayoría, a familias con siete hijos o más. Los registros oficiales dan cuenta que los beneficiarios de la PUAM accedieron a 31.112 préstamos por $1908 millones y los titulares de PNC gestionaron otros $374.776 créditos por $ 23.574 millones.



Trabajadores

Los trabajadores en relación de dependencia que cobran regularmente asignaciones familiares también podían gestionar un préstamo de hasta 12.000 pesos por hijo, a devolver en dos o tres años, a una tasa de entre 49 y 54% anual.



De acuerdo con los registros a los que accedió TN.com.ar, se trata de un universo de unas 2,4 millones de familias (según las estimaciones, cada familia que cobra las 3,9 millones de asignaciones familiares que paga Anses a la masa de asalariados tiene, en promedio, 1,64 hijo). De ellas, 675.974 accedieron a un préstamo: el 28% del total.



Al 31 de octubre, la Anses había entregado a este segmento $11.248,24 millones, a razón de 15.586 pesos por familia.

Fuente: TN