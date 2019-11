El Ventilador: Algunas opiniones sobre los jubilados y los medicamentos

Un análisis elaborado por el Centro de Economía Política señaló que en Octubre pasado los 50 medicamentos más consumidos por adultos mayores tuvieron un ajuste de casi el 9%. Pero el dato no sería tan alarmante sin otro: Entre mayo de 2015 y octubre de 2019 estos medicamentos aumentaron 457%, pero el poder adquisitivo de la jubilación mínima se retrajo 23% en ese mismo período.¿Qué plan tiene al respecto el Presidente electo?Los temas fueron tratados en, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a-"Nunca entendí porque los médicos no recetan las drogas básicas, o sea los genéricos. Y que se produzcan en Argentina, así se bajaría mucho el costo de la salud".-"Una vergüenza lo que ha hecho el gobierno nacional con los jubilados, destruyendo su poder adquisitivo y quitando los medicamentos. Hablo con conocimiento, ya que mis tíos han tenido que reducir o dejar de tomar sus medicamentos, por ejemplo, neurológicos, con precios inalcanzables. Destruyeron PAMI".-"Quisiera saber si los jubilados de la provincia cobramos el aumento retroactivo a agosto. Por favor informen, ya que somos gente grande y no entendí el aumento".-"¿Qué hacen con el dinero de Iosper, que se está pagando doble obra social? Es una vergüenza ese coseguro que es obligatorio, no es a voluntad. Es una vergüenza que estén cobrando eso. De eso también tendrían que liberar a los jubilados. Es una vergüenza, el único lugar donde se paga doble la obra social".-"Acá somos todos cautivos de los gremios. Iosper nos quita los crónicos y el gobierno nos jode con los aumentos, porque aceptan con porcentajes de sueldos anteriores".-"Iosper nos dejó sin insulina, reactivos y medicación del mes de octubre".-"¿Por qué motivo los pensionados de la No Contributiva no están incorporados también en el PAMI para poder retirar sus respectivos medicamentos? Ya que están por discapacidad o enfermedad, pero a la vez, donde ellos retiran los medicamentos (hospitales públicos), en este momento no tienen. ¡Uno puede asociarse a Pami para retirarlos?".-"Conozco a muchos que cuando era gratis sacaban medicamentos para otros y los vendían. Hay jubilados que nunca aportaron y tienen jubilación y están de acuerdo en pagar parte de los medicamentos".-"Al señor que dice que hay abuso le cuento: a mi esposo le sacaron todos los medicamentos. Paga seretide, sitron, speriva, vesomni. Todos los tenemos que pagar dos veces. Entregué pidiendo que le reconozcan alguno y nunca. Los míos los tengo que comprar: Topac, lotrial y ulcozol".-"Pami me sacó los medicamentos que me daban gratis porque tuve la suerte de comprarme un vehículo menor de 10 años con esfuerzo y trabajo".-"Nosotros en Paraná no tenemos nada, los de Pami por ejemplo ni viajes nos dan. Y los bolsones que dan son una vergüenza, traen lo peor de los alimentos, que tendría que ser de lo mejor".-"¿Por qué surge esta discusión sobre las necesidades de los jubilados nacionales? La respuesta es sencilla: votaron un modelo neoliberal, al que solo le interesa maximizar sus ingresos y riqueza".-"Soy jubilada provincial y no lo ocupo a Iosper. Jamás. Gracias a Dios. Pero todos los meses te aumenta los descuentos, también el coseguro, y no te cubre nada".-"No se puede jubilar una persona a los 52 años como los docentes y menos retirarse los policías a los 45 años y después buscar trabajo en las empresas de seguridad. El déficit en la caja se da en parte por la mayor expectativa de vida y la mayoría vive más de jubilado que de aportante. Hay muchas personas que tienen doble beneficio por muchos años y de mucho valor, se casan algunas personas que tienen jubilaciones muy muy buenas para dejar una pensión a una joven que por años va a cobrar el beneficio. Una jugada bien argentina".-"Quería aclarar que las pensiones no contributivas no tenemos PAMI, pero no nos faltan los medicamentos. A mí no me faltan ya que en el hospital me los dan y cuando he necesitado alguno en especial me los ha comprado el hospital".-"A los que dicen que los jubilados venden los medicamentos no conocen la realidad de los jubilados. Por esos comentarios nefastos se prenden los que deben ocuparse para tenerlos como los tienen a los pobres viejos. Hay ancianos que dejan de tomar sus medicamentos. Muy triste, ojalá nunca les pase. No hay que generalizar así".-"El Iosper no tiene actualizado el precio de los estudios. Tiene los mismos montos de hace 10 años, en base a eso te cubre un 30 por ciento y te lo reintegran a los 6 meses".-"Los escucho y me da pena con el sueldo que cobra un enfermero jubilado. Ni un enfermero gana lo que vale una canasta básica".-"En Iosper tampoco tenemos voz ni voto. Cañete, el director, no nos da respuesta cuando lo necesitamos".-"La canasta básica vale 30.000 pesos. Yo tengo 23 años de antigüedad en el San Martín y gano 30 mil, vergonzoso".-"Los jubilados provinciales deben cobrar en función del aporte. Hoy para cobrar el 82 por ciento, debería aportar un 7 por ciento más. Los privados trabajan mucho más y cobran el mínimo".-"Para que un policía se retire con 46 años, tendría que haber ingresado a los 16 si es suboficial y 14 a los si fuera oficial. Es con 30 y 32 años de aporte respectivamente".-"Me preocupa realmente que sigan con la historia repetida de poner plata en el bolsillo a la gente (mírese por ejemplo a Venezuela donde producto de darle a la maquinita la plata no vale nada). A ver si terminamos con el populismo. A la gente hay que darle trabajo en blanco y privado".-"De una vez por todas los políticos y los jueces tienen que cobrar la mitad del sueldo. Una vergüenza la jubilación. Es una migaja y toda una vida trabajando. Otros por puestos políticos durante 4 años y sin estudios cobran demasiado".