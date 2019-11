Daer ratificó que "no habrá" un bono de fin de año generalizado

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, aclaró que "no va a haber" un pedido de la central por un bono de fin de año generalizado para todos los trabajadores, al tiempo que indicó que apenas comenzado el gobierno de Alberto Fernández "se va a apuntar a la recuperación rápida de ingresos en los sectores más postergados"."Hoy todo el movimiento obrero, todas las organizaciones sindicales, son parte del proceso político que viene y en ese sentido existe un compromiso de fortalecer todo este camino hacia adelante", sostuvo el dirigente sindical.En diálogo con Futurock, el referente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) se refirió a la actitud que tomará la central obrera respecto a la posibilidad de reclamar una suma fija para los trabajadores a fin de año."No va a haber de manera generalizada" un planteo por un bono para diciembre, destacó el ex diputado nacional, quien precisó que "se tendrá que ver cómo está cada actividad".Y explicó: "Es, en definitiva, lo que se viene haciendo, porque otro de los graves problemas que tenemos es la heterogeneidad con la que llegamos a diciembre: hay salarios indexados, otros que van a perder entre un 20 y un 25 por ciento. No es un tema universal".Al respecto, el referente gremial aseguró que "lo que hay que hacer primero es levantar la base de la sociedad más postergada, porque esos ingresos van derecho a la reactivación económica, al consumo".Por otra parte, Daer se refirió a los dichos del líder de la CTEP, Juan Grabois, quien había asegurado que los movimientos sociales iban a movilizarse cuando fuera necesario pese a la cercanía política con el presidente electo."A los compañeros que tengan que reclamar y visibilizar su protesta, se lo hace con total naturalidad y en un ámbito democrático. Planteárselo antes de que asuma el Presidente es un poquito apresurado", consideró.En ese sentido, el líder de ATSA remarcó que la principal "tensión" de la CGT "es la puja distributiva, con los empresarios"."O tensionar con los gobiernos cuando ves que te llevan a un camino sin salida y a la pérdida de ingresos y derechos", concluyó.