Durante el fin de semana largo, turistas gastaron 4700 millones de pesos

El fin de semana largo por el feriado de la Soberanía Nacional movilizó a 3,1 millones de turistas y excursionistas por la Argentina, 10,4% más que en la misma fecha del año pasado, que permitió en ingreso en forma directa de $4.700 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional. El consumo creció así 54,7% anual y 2,8% si se quita el efecto inflación.



Ayudó que en el feriado del 12 de octubre, un fin de semana que suele ser de mucho turismo, la incertidumbre por la contienda electoral hizo cancelar viajes que se habrían consumado en esta ocasión.



En el caso de los turistas viajaron 1.100.000, 10% más que en el mismo fin de semana largo del 2018. Con un gasto diario de $1.550 cada uno y una estadía media de 2,1 días, desembolsaron $3.580,5 millones, 50,8% más que en la misma fecha de la temporada anterior. Quitando el efecto inflación, el consumo se mantendría prácticamente sin cambios con 0,2% superior.



Completaron el fin de semana 2.035.000 de excursionistas, que se desplazaron de una ciudad a otra a pasar el día. Con un dispendio promedio de $550 per cápita, se estima que movilizaron $1.119 millones.



Al gasto directo hay que agregarle el efecto multiplicador que se genera, en algunos casos automáticamente y en otros, con algún rezago.



En cuanto a las ventas minoristas, se registró más volumen de gasto que el 2018 porque se trasladó más gente. De hecho, el desembolso en términos reales subió 2,8%, pero el turista fue bastante discreto con su consumo. Igual, según las encuestas a comercios minoristas, las ventas se mantuvieron sin cambios frente al año pasado, lo que es un buen indicador teniendo en cuenta la caída que vienen registrando.



El dólar alto favoreció el ingreso de turistas de países vecinos como Chile, Paraguay y Brasil principalmente. Se sintió sobre todo en las localidades fronterizas y en que menos residentes locales viajaron al exterior.



Otro factor que alentó, fueron los precios de la hotelería, que se mantuvieron con aumentos moderados y por debajo de la inflación, lo que también estimuló a viajar. Hubo además atractivas promociones para que los turistas decidan.



Todos los destinos tuvieron buen tránsito de gente, destacándose Córdoba, Cuyo, Misiones, Entre Ríos, La Costa y la Patagonia, donde se registraron interesantes grupos de turistas internacionales. Consideraciones Generales

Provincia de Buenos Aires: con un tiempo inestable pero dentro de todo agradable, los turistas que eligieron esta provincia se inclinaron principalmente para las zonas de playas y sierras, aunque todas las ciudades de interior del distrito tuvieron su público. En Mar del Plata, la ocupación de las casi 40 mil plazas ofrecidas rondó el 80%. Los turistas no solo fueron en busca de sol y playa sino también detrás de las citas como el 9° Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud o los espectáculos culturales que ofreció. Otros polos visitados fueron Cariló, Pinamar, Villa Gesell y San Clemente del Tuyú. En el interior de la provincia se destacaron puntos como Chascomùs, superando el 80% de ocupación. Muchos de los que arribaron a esta ciudad fueron atraídos por el Loy Krathong, un festival tradicional tailandés que venera a Buda con ritos y actividades en el río, y el Festival de la Soberanía, que convocó a destacadas bandas populares. Otros lugares concurridos fueron Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Tornquist, Tandil, Junín y Tigre.



Río Negro: como es habitual, lo más destacado en esa provincia fue Bariloche, donde ingresaron 12.700 personas con un nivel de ocupación bueno para esta época, y una estadía media semanal de 4,6 días, superior al promedio del país. Además de la naturaleza, los turistas y excursionistas que llegaron pudieron presenciar la 40° edición de la Fiesta de las Colectividades. Otros centros con buen público fueron Las Grutas y San Antonio Oeste, aunque en menor medida porque todavía no es su temporada fuerte.



Tucumán: el fin de semana fue bueno, menor que el año pasado. Todas las ciudades turísticas de la provincia aumentaron su tasa de ocupación, destacándose San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, San Javier y Yerba Buena. Entre los espectáculos sobresalieron: la Primera Peña Joven en Monteros; la 49º edición de Lules Canta a la Patria en Lules; el 33º Torneo Nacional de Clubes Campeones de Rugby de M19 Veco Villegas en Yerba Buena; el 4º Seven Joaquín Quintana en San Pablo; y la 9° edición de la Expo Milanga, y el Atahualpa Rock 2019, ambos en San Miguel de Tucumán, entre otros. El gasto promedio diario con transporte incluido rondó los $2.100.



Salta: con el slogan "tan linda que enamora", el distrito recibió miles de turistas durante todo el fin de semana, tanto de provincias vecinas como de puntos lejanos que aprovecharon las conexiones aéreas para desplazarse hasta ese territorio. El balance superó al del año pasado. Ayudó el tiempo y una situación económica-política más relajada para el turista local. También muchos excursionistas se movieron de un lado al otro de la provincia a pasar el día o realizar visitas a familiares y amigos.



Mendoza: con gran flujo de chilenos, ingresaron casi 60 mil turistas el fin de semana. Se destacaron ciudades como Malargüe, San Rafael, Vale de Uco, Tunuyán y Mendoza capital, con una ocupación que rondó el 90%. El gasto promedio diario por persona fue de $1.700, con presupuestos para todos los bolsillos. Hubo arribos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Córdoba, Santa Fe y de ciudades vecinas que se trasladaron de una zona a otra para asistir a fiestas o simplemente pasar el día o el fin de semana.



Entre Ríos: fue una de las provincias más concurridas y los parques termales trabajaron al 100% de su capacidad. Según las autoridades locales, fue el mejor fin de semana largo del año. Se estima que la ocupación promedio fue del 90%. Con temperaturas de hasta 30 grados, los centros prepararon balnearios y playas, parques acuáticos, complejos termales, excursiones náuticas, salidas de pesca, circuitos de la historia y actividades para todas las edades. También tuvieron lugar grandes eventos, que generaron un impacto en la llegada de turistas y en el movimiento económico. En Paraná, se destacó la tradicional Fiesta de Disfraces. El evento vendió más de 50 mil entradas anticipadas y colmó las plazas hoteleras. En Diamante tuvo lugar el XIX Encuentro de Acordeonistas. En el corredor central, Gualeguay organizó la Fiesta del Asado y la Galleta; en Rosario del Tala se hizo la Fiesta del Choripán; en Villaguay el Encuentro Entrerriano de Folclore y la Maratón Aniversario de la Ciudad, y en Feliciano la Fiesta Provincial del Cuchillero. En el corredor oriental, tuvieron lugar la Expo Moto Gualeguaychú, la Fiesta de Comidas Típicas de los Alemanes del Volga en Santa Anita, y la Feria Gastronómica Argentina en el predio Multieventos de Concepción del Uruguay. En Tierra de Palmares se destacaron la Fiesta de la Colonización en San José; la nueva edición de la Feria de Sabores en Colón; el Top Race en Concordia y la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Federación.



Misiones: hubo buena ocupación en los servicios hoteleros en Posadas y Puerto Iguazú y las demás localidades turísticas, que rondaron el 80%. En las visitas a las Cataratas se viene registrando un incremento sostenido de visitantes y este fin de semana aumentó 3% frente a la misma fecha del 2018. El gasto promedio diario en la provincia se ubicó en $1650 por persona, produciendo un impacto económico superior a los 120,6 millones de pesos. Entre los eventos y fiestas más destacados se encontraron: el 50º Festival Nacional de la Música del Litoral, el ECO Misiones y el 2° Encuentro Comunitario de Orquestas.



Córdoba: fue un buen fin de semana con mucho turismo escolar que le puso color. Se destacaron todas las ciudades de la provincia con su público y eventos. Sobresalieron: la Fiesta de Mina Clavero con artistas locales, el Festival Musical Sol Naciente en La Cumbre; la XIII Fiesta de la Tradición Serrana en Nono; la Cordero Fest en Villa General Belgrano. El buen clima ayudó a que turistas y excursionistas eligieran viajar a la provincia. Hubo muchos arribos de último momento y sin reservas, pero Córdoba está preparada para eso, porque suele ser ya un comportamiento habitual.



Santa Fe: con picos de ocupación completa en varias localidades, el fin de semana parece ser un buen anticipo de lo que puede ser el verano. Los complejos de cabañas de los corredores costeros tuvieron un 90% de ocupación, con muchos de ellos trabajando a capacidad completa. En Rosario, se destacó además el turismo consumidor de cultura, que aprovechó la amplia oferta para combinar con la naturaleza, la propuesta gastronómica y la tradicional fiesta de las colectividades. Los centros comerciales tuvieron dispuestas ofertas aprovechando el fin de semana largo. En Santa Fe capital, en tanto, fue muy buena la movida por patios cerveceros con tiempo ideal para disfrutar al aire libre. Además, la región tuvo eventos populares como la 41º Fiesta Provincial de la doma en Cayastá, en conmemoración a la Fundación de Santa Fe, donde se expusieron destrezas gauchas, danzas folklóricas y se eligió a la Flor de Pago (reina).



Jujuy: tuvo niveles de ocupación medios-altos, con 1,8 días promedio de pernocte y un gasto por turista estimado en $1500. Las mayores afluencias fueron de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza y de la región NOA y NEA. A pesar de que el fin de semana fue bueno, el comercio no incrementó sus ventas porque el turismo se mantuvo muy medido. Destinos como la Quebrada de Humahuaca, Tilcara y los Valles en general, fueron muy concurridos.



Formosa: en el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional la provincia tuvo una amplia agenda. Eventos deportivos destacados como la Copa Panamericana de Triatlón, clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y culturales como el Día de la Tradición, Feriamente Calculado y la Eco Aldea. Se estima que la ocupación en la provincia superó el 60% y el gasto diario se acercó a los $2000 por persona, en conceptos de alojamiento y gastronomía. El principal atractivo turístico fue el Bañado La Estrella, distinguido como una de las 7 Maravillas Naturales y que sigue posicionándose como el destino exclusivo, elegido por los amantes de la naturaleza que encuentran en esta época del año millones de aves migratorias en sus nidos con los pichones preparándose para el gran viaje anual.



Neuquén: con buen tiempo, el movimiento turístico fue levemente superior al año pasado. Se destacaron: San Martín de los Andes con sus lagos, paisajes y eventos con un encuentro de tango y el Patagonia Canta; Junín de los Andes con la Fiesta de la Cerveza Artesanal; y Villa la Angostura con la XVII edición del Salomón K42. Todos eventos y festividades que atrajeron a miles de turistas y excursionistas tanto del país como extranjeros.



San Juan: hubo mucho movimiento alrededor de eventos pequeños y medianos, sobre todo en el segmento convenciones y deportes. La ocupación en la provincia fue casi plena y se distinguieron localidades, además de la capital, como Barreal y Jáchal donde se realizó la esperada Fiesta Nacional de la Tradición. Entre las citas destacadas estuvieron los Juegos Binacionales 2019, las III Jornadas de Derecho a la Salud, el Festival MTB, el XIX Encuentro Internacional de Vespa Clubes, y el Rally Nacional de Motos Antiguas.



San Luis: fue otra de las provincias concurridas el fin de semana, con una ocupación promedio que superó el 75%. Una de los núcleos más concurridos fue Merlo, donde se estima que se ocuparon más de 80% de las 11.800 plazas habilitadas y registradas. La villa preparó actividades de cicloturismo y senderismo gratuito, además de espectáculos para toda la familia. Potrero de los Funes fue otro de los polos visitados, lo mismo San Luis capital con múltiples eventos, o San Francisco con la 7° Feria Provincial del Libro, como principal atractivo.



Corrientes: con la combinación perfecta entre turismo rural, deportivo, religioso y playas, la provincia también finalizó con un balance positivo el fin de semana, por encima del año pasado. Muchos turistas y excursionistas recorrieron el territorio en busca de eventos, donde sobresalió la XVII Fiesta Nacional de la Naranja en Bella Vista. Un destino muy buscado este tiempo es Curuzú Cuatiá. Ubicada en el centro-sur de la provincia su naturaleza resulta un atractivo poco igualable en el país.



Santa Cruz: fue un fin de semana movido para la provincia patagónica. A sus pintorescos paisajes, que de por sí son un atractivo, se sumaron actividades generales y de nicho que atrajeron público de todo el país. En Río Gallegos, se festejó la Expo Tattoo con artistas nacionales, cerveza artesanal, emprendedores gastronómicos y música en vivo. En El Calafate, la ocupación superó el 80% con buena concurrencia de visitantes de todo el país.



a Pampa: con los Juegos de la Araucania como eje central, donde participa la Patagonia y el Sur de Chile, la provincia tuvo un tránsito constante de turistas. Se trata de un certamen donde participan la gran mayoría de los deportes locales, y que como ya sucedió otros años, demandó la totalidad de la capacidad hotelera. Comenzó el 11 de noviembre y finalizó hoy lunes. Las más favorecidas por esta competición fueron Santa Rosa, La Adela, General Acha y General Pico, que fue la sede, pero también ciudades cercanas sintieron el impacto. Para el comercio fue una buena inyección de liquidez, que ayuda a compensar meses de baja actividad.