El campo pidió que "continúe el diálogo" con el próximo gobierno

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, aseguró que una "buena política para el campo trae resultados inmediatos" y dijo que tras el "diálogo" mantenido con el gobierno de Mauricio Macri, espera continuar ese proceso con la nueva administración que encabezará Alberto Fernández.El referente agrario resaltó las medidas tomadas por Macri para el sector. "Es un proceso que debería continuar. Esperamos que siga este diálogo y se use el mecanismo de las mesas de competitividad para tener más eficiencia y seguir exportando", afirmó en declaraciones a Radio Continental.Pelegrina señaló: "Ya tenemos el recuerdo de ministerios con los que no había diálogo y no pisábamos Paseo Colón prácticamente", en alusión a la zona donde funciona el Ministerio de Agroindustria."Una buena política para el campo trae resultados inmediatos", remarcó el titular de la entidad.Al evaluar la gestión de Macri, indicó: "El gradualismo se aplicó a otros sectores, en el campo no fue así".Según su criterio, luego de ello "el campo empezó a movilizar la economía y comenzó a dar cosechas récord, revirtió las curvas de caída de stocks".Macri había instado al campo a "dialogar" con el futuro Gobierno y "dejar atrás encontronazos" del pasado, en alusión a medidas como las retenciones móviles que se intentaron imponer sin éxito durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.El jefe de Estado había llamado a que "todos juntos sigan tirando del mismo carro, sabiendo que la máquina productiva está en marcha".Anteriormente, el campo había asegurado que esperaba "señales" y una respuesta del presidente electo respecto de los 14 puntos que la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias le presentó durante la campaña.