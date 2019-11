Melconian: Fernández deberá ser "sumamente cuidadoso con la emisión monetaria"

"Lo que viene de ninguna manera es el programa definitivo del Gobierno entrante", evaluó el economista, quien analizó que la emisión debe ser algo "transitorio".



De ese modo, el exfuncionario nacional insistió: "No es una cuestión permanente", aunque subrayó que "será ineludible".



"Ni la máquina está para ser utilizada indefinidamente ni la hiperinflación está a la vuelta de la esquina", sostuvo el ex funcionario.



En ese sentido, aclaró que "la reactivación de una economía no depende de emitir moneda" y argumentó: "No es un concepto ideológico, es práctico".



En diálogo con Radio Mitre, reconoció que "no queda otra" que emitir para "ponerle un peso al bolsillo de la gente", pero advirtió: "Va a haber que ser sumamente cuidadoso con la emisión monetaria".



"En la historia argentina, cada vez que empieza un cepo, hay un período de luna de miel que dura según las circunstancias.



Los pesos se acumulan o se gastan en arreglar la casa o cambiar el auto. Empieza a ocurrir esa magia transitoria", destacó.



Para Melconian, el presidente electo, Alberto Fernández, recibirá "una economía con complicaciones" porque hay "estanflación", mientras "en materia de finanzas hay que solucionar el tema de la deuda".



"No es una economía preparada, lista para salir, pero tampoco es una tierra arrasada", señaló y apuntó: "No es una economía para tirar manteca al techo, pero recibe reservas".



"En lo social, está el desempleo y la pobreza", puntualizó, por lo que afirmó que la próxima administración "tiene una enorme cantidad de desafíos".



Además, Melconian argumentó que el jefe de Estado "termina con cepo y reperfilando la deuda", medidas que "conservan algo de reservas".

Melconian subrayó que Macri logró "a las piñas" un tipo de cambio real que, "para el esquema cambiario que vendrá, no es el de 9 pesos de 2015".



En tanto, estimó: "En el tema del FMI y deuda, no hay muchos meses para mantener una negociación tranquila".



NA