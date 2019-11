El dólar cedió tres centavos y cerró a $62,97

Con el mercado afectado por el cepo hard que implementó el Banco Central, el dólar cayó tres centavos este jueves a $62,97 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito. Sucedió en una rueda en la que las compras oficiales justificaron la estabilidad del tipo de cambio y le permiten a la autoridad monetaria engrosar las reservas.



En el Banco Nación el billete verde se vendió a $62,75, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $62,70.



En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) la divisa cerró sin cambios a $59,72, algo que no sucedía desde octubre.



"El valor del dólar parece una foto, ya que se sigue manteniendo en los mismos valores desde que comenzó noviembre", sostuvo el operador Fernando Izzo.



A su turno, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio remarcó: "La oferta de divisas sigue sin encontrar resistencia del lado de la demanda, cuyo papel es subrogado por la constante actividad de la banca pública que acopia reservas sosteniendo el precio con un piso muy definido por ahora en los $ 59,70".



Puntuales apariciones de posturas de compra insinuaron una recuperación de la cotización que a minutos del primer registro del día empujó los precios a máximos en $59,73, un rango que no pudo sostenerse en el resto de la sesión.



La oferta volvió a mostrarse activa y en un contexto de insuficiente demanda provocó la aparición de los bancos oficiales con compras en el sector donde operan bancos y empresas para sostener el valor del dólar en un rango idéntico al de ayer.



"Como viene sucediendo en los últimos días, fugaces interrupciones de la actividad oficial hacen que los precios caigan y en esta oportunidad, con mínimos en los $ 59,70", detalló Quintana.



El volumen total operado en el mercado de cambios fue de u$s377 millones, un 5% más que el miércoles.



El dólar blue cerró estable a $66,75, de acuerdo a un relevamiento efectuado por Ámbito en cuevas de la city porteña. De esta manera, la brecha con el oficial se ubicó en el 6%.



En el mercado bursátil, el dólar "contado con liqui" ganó 80 centavos a $76,77, por lo que la brecha con la cotización mayorista se amplió al 28,5%.



A su vez, el dólar MEP o Bolsa ascendió 23 centavos a $71,41, lo que implicó un spread del 19,6% frente al precio de la divisa que opera en el MULC. Dólar en el mundo El dólar se recuperaba el jueves, debido a que débiles datos económicos y la preocupación sobre si Estados Unidos y China alcanzarán un acuerdo comercial renovaron su atractivo como refugio seguro.



El índice dólar, que mide al billete verde contra una canasta de seis monedas importantes, subía un marginal 0,05% a 98,424 unidades, cerca del máximo de un mes de 98,447 alcanzado horas antes. Durante las operaciones en el mercado asiático, en tanto, llegó a caer un 0,1%.



La moneda estadounidense suele subir hacia fin de año a medida que los inversores cierran sus operaciones y la demanda se ha fortalecido en 2019 con tasas de interés más altas y un mayor crecimiento económico en Estados Unidos. Tasa de Leliq La tasa promedio de Leliq total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 63,004% y el monto total adjudicado fue de $136.206 millones.



El Banco Central efectuó la primera subasta Letras de Liquidez a ocho días de plazo por un monto de $102.346 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 63,005%. La tasa mínima fue de 63% y la máxima adjudicada de 63,02%.



La segunda subasta fue de $33.860 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 63,001% siendo la tasa mínima adjudicada de 63% y la máxima adjudicada de 63,0185%.



"Otra vez hoy el sobrante de pesos de la licitación de Leliq no se derivó en absoluto al mercado de cambios, y volvieron a invertirse en otros activos en la misma moneda o se utilizó para cancelar préstamos interbancarios", remarcó Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



No hay que perder de vista que el Comité de Política Monetaria (COPOM) del BCRA fijo para este mes un piso de 63% en el rendimiento de las 'Leliq'. Futuros y reservas del BCRA En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 56%. Mientras que en el mercado de futuros ROFEX se operaron u$s297 millones. Según informaron desde ABC Mercado de Cambios, los plazos más cortos concentraron casi 70% de los negocios. En tanto, noviembre y diciembre terminaron operándose a $60,84 y $65,80; con una tasa de 42,78% y 79,06% respectivamente.



Agregaron que todos los futuros continuaron con bajas mayores al 1% los cortos y más del 2% a partir de enero de 2020.



Por último, las reservas del BCRA subieron este jueves u$s83 millones y finalizaron en u$s43.555 millones.