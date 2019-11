Acevedo: "La reforma laboral se puede discutir, pero no es fundamental"

"No creo que hoy el problema sea la reforma laboral. Es un tema a discutir, pero no es fundamental. Se piensa que esa reforma es para afectar a los trabajadores, pero es para modernizar los convenios. Incluso hasta los mismos sindicatos están de acuerdo", enfatizó el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo.



"Tenemos que pensar que el mundo se está automatizando y ningún país puede eludir este cambio. Hoy el desafío es ver cómo generar más trabajo para todos. Los países que más utilizan la tecnología, por ejemplo Corea del Sur, tienen pleno empleo porque lo que reemplazan son los puestos de trabajos mecánicos. Lo que se observa es menos trabajo rutinario o mecánico por más productividad", agregó.



Por otra parte, Acevedo indicó que la actividad manufacturera lleva 18 meses de caída: "estimamos que los próximos meses también serán negativos, porque no se ha revertido la tendencia. Y las caídas que vemos son comparadas contra un 2018 que ya venía en descenso. El último año de crecimiento sostenido fue 2011. Los últimos dos años han sido muy malos".



A su criterio, esta situación se relaciona con que "se ha combatido la inflación solamente con tasa de interés y se descuidó la producción, el crecimiento. Esta política, se paga. La industria tiene un nivel de capacidad ociosa que alcanza el 50%.



Con altas tasas de interés y cayendo la demanda, muchos industriales enfrentan la disyuntiva de ver si sobreviven o se declaran en convocatoria".



"La recuperación va a demandar mucho tiempo. Si uno lo compara con nuestros países vecinos, Argentina se ha quedado estancada en todo", advirtió el dirigente, en un reportaje publicado este jueves en el matutino Ámbito Financiero.



Para el jefe de la UIA, la industria "no se puede salvar sola. Muchas veces se ven luchas de sectores pujando para crecer y yo creo que es necesario crecer en conjunto. Por ejemplo, ya no más campo versus industria. Siempre está latente eso de derechos para uno en desmedro del otro".