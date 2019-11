Supermercados subieron cerca del 10% los precios de distintos productos

A pesar de que el dólar se mantuvo estable tras las elecciones, los costos de producción todavía reciben el impacto de la suba de la divisa en la previa a la votación. Así, dos grandes cadenas de supermercados que habían anunciado congelamiento de precios e intención de extenderlo informaron que no fue posible acordar con los proveedores y desde este martes remarcaron un 10% promedio.



Tras el 27 de octubre, dos importantes cadenas de supermercados habían anunciado que mantendrían por 15 días los precios de alimentos, y que iniciarían negociaciones con proveedores para que la iniciativa llegue a fin de año. "Aspirábamos a trabajar con los proveedores para poder extenderlo más allá de los 15 días. A partir de ayer, empezamos a actualizar precios que nos enviaron los proveedores", indicaron desde una firma de capitales norteamericanos.



De esta manera, los precios de las categorías almacén, congelados, perecederos (frescos), perfumería y limpieza subieron en promedio 10%. Lo mismo ocurrió en otra compañía de capitales franceses, donde se incrementaron los precios de alimentos frescos que, indicaron, estaban "muy retrasados" respecto de comercios de cercanía y la competencia.



Pero no tocó los precios de los productos de marca propia. Esta firma, desde el año pasado había orientado su estrategia comercial a garantizar precios bajos en la marca propia con precios fijos por periodos de hasta seis meses. Las subas, sin embargo, no fueron generalizadas. Desde una cadena líder indicaron que se registraron bajas de precios en unos 400 ítems -algo que, dicen, es habitual: en un escenario de alta inflación, hay listas de precios con subas y bajas todas las semanas.