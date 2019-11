La soja registró su precio más bajo en varias semanas

Los precios de la soja cerraron a la baja al inicio de la semana a un mínimo en 40 días (el 27 de septiembre registró un precio de u$s 324 por tonelada), lastrados por la ausencia de nuevas informaciones sobre las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín.



El maíz y el trigo también retrocedieron en un mercado internacional de Chicago con intercambios limitados, por ser día feriado en Estados Unidos.



La administración estadounidense cerró con ocasión del 11 de noviembre, el Día de los Veteranos, aplazando un día la publicación de todos los informes oficiales.



Pero fue sobre todo "la ausencia de avances notables hacia un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China" lo que presionó los precios de la soja a la baja el lunes, según Monica Moehring, de la agencia de corretaje Allendale.



El precio de la soja, de la que China es el primer importador mundial, fluctúa según las tensiones comerciales con Estados Unidos.



La tonelada de soja para entrega en enero, el más negociado, cerró en 336,95 dólares (-1,50%).



De su lado, la tonelada de maíz para entrega en diciembre, también el contrato más activo, acabó la jornada en 146,94 dólares frente a los u$s 148,52 de la semana pasada (-1,08%).





En tanto el trigo para entrega en diciembre, el más negociado, terminó en 185,84 dólares la tonelada frente a los u$s 187,49 del cierre anterior (-0,89%). (Ámbito Financiero)