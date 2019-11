China ya compra la carne argentina por el mismo costo que Europa

El impacto de la peste porcina africana en China ha puesto al mercado mundial de carnes al borde del colapso, lo que favorece a los países productores que no sólo ven incrementadas sus exportaciones sino también el precio de sus alimentos.



Es el caso de Argentina, cuyas exportaciones de carne están a punto de batir el récord histórico, y en un contexto en que los importadores chinos pagan cada vez más por los cortes locales.



El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) está participando, junto a 20 empresas argentinas, en la China International Import Expo de Shanghai. Y en un comunicado, destacó que las operaciones siguen "a ritmo febril, sin dar tregua a los empresarios argentinos que se sorprenden a diario por el movimiento del mercado". Valores En el caso de los precios, el organismo enumeró que los seis cortes del cuarto delantero se están negociando a 7.200 dólares la tonelada congelada y sin hueso, el full set (23 cortes) a 7.100 y el shink/shank (garrón y brazuelo) a 7.500.



Del mismo modo, el trimming 80/20 para industria se negocia a 5.500 dólares, el peceto a 8.800 y la rueda a 8.200, todo congelado y sin hueso.



"Estos valores son un oasis para los exportadores en momentos en los que la Cuota Hilton a Europa (cortes de alto valor, a pasto, enfriados) se desplomó por debajo de los 9.000 dólares", subrayó el IPCVA.



Aunque son pocas, ya hay ventas de cortes de los que se destinan a Hilton que China estaría pagando mejor que el viejo continente.



"En mayo, cuando vinimos a la Sial en esta misma ciudad, estábamos sorprendidos por los buenos precios; hoy, apenas seis meses después, los valores se incrementaron fuertemente", comentó Ulises Forte, presidente del IPCVA.



En apenas seis meses, la suba ronda entre el 20 y 25 por ciento.



"Nos cuentan los empresarios que, lo que más les llama la atención, es que los importadores no se asustan ante la suba de precios y no regatean", agregó Jorge Torelli, vicepresidente del Instituto.