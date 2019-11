El dólar acumuló una baja de 30 centavos durante la semana

El dólar oficial cotizó hoy a $63,05 para la venta y acumuló a lo largo de la semana una baja de 30 centavos, en un mercado prácticamente paralizado y en el que el Banco Central aprovechó para comprar divisas, por unos US$ 300 millones.Las restricciones cambiarias aplicadas tras las elecciones generales por el Gobierno de Mauricio Macri planchó la plaza financiera local y las únicas protagonistas fueron las entidades oficiales.La divisa que se negocia en el mercado oficial alcanzó la cuarta jornada en baja, con leves recortes diarios.En ese contexto de fuertes limitaciones, el Central aprovechó para tomar unos US$ 300 millones y desde la puesta en marcha del cepo más restrictivo habría adquirido más de 1.000 millones.Por el contrario, en el mercado paralelo, el dólar, que había estado en baja, terminó el con una leve tendencia alcista y se ubicó en $64,75.En el mercado mayorista, donde opera el Banco Central, la divisa cerró su cotización a $59,50, diez centavos por debajo del valor de la jornada anterior y acumuló en la semana una caída de 25 centavos.El volumen negociado en el segmento de contado llegó a US$ 499,9 millones, sin registrarse operaciones en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE).El denominado dólar CCL (Contado con Liquidación) registró un avance de siete centavos y operó a $78,29, por lo que la brecha con la cotización mayorista se ubicó en el 31,6%.El dólar MEP o Bolsa aumentó 29 centavos a $72,91, lo que implica una diferencia del 22,5% frente al precio de la divisa mayorista.La autoridad monetaria convalidó una baja de 80 puntos básicos respecto del cierre del día anterior al finalizar a 63,209% y en la semana retrocedió 382 puntos básicos.En cuanto al monto adjudicado, llegó a $156.493 millones sobre vencimientos por $198.039 millones, lo que generó una expansión de $41.546 millones.