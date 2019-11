Las reservas del Banco Central volvieron a bajar

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron este jueves US$ 272 millones y se ubicaron en 43.108 millones, se informó oficialmente.



Luego de dos jornadas de recuperación, los fondos atesorados en la autoridad monetaria volvieron a caer por la salida de divisas por parte de ahorristas y pago de obligaciones.



Desde las elecciones primarias del 11 de agosto pasado, las reservas acumularon una brusca caída de US$ 22.628 millones, ya que en la jornada posterior se encontraban en 65.736 millones.



La fuerte fuga de divisas llevó al gobierno de Mauricio Macri a instalar un cepo cambiario por el cual en una primera etapa habilitó la compra de hasta US$ 10.000 por mes por persona.



Sin embargo, como la sangría de divisas continuó fuerte, tras las elecciones generales profundizó el cepo y estableció una suma de apenas US$ 200 que prácticamente paralizó la actividad cambiaria.