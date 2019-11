El dólar tuvo leve baja en jornada con pocas operaciones y compras oficiales

El dólar oficial cotizó hoy a $63,22 para la venta, cuatro centavos por debajo de la jornada anterior, mientras en el mercado paralelo operó a $64,50, con una caída de 50 centavos.Con esta nueva baja en el valor del blue, la brecha con el operado en el circuito oficial se redujo a menos del 2%, en un mercado con muy poca actividad debido a las fuertes restricciones cambiarias aplicadas tras las elecciones del 29 de octubre.El denominado, dólar CCL (Contado con Liquidación) retrocedió $1,60 y cotizó a $76,86, y de ese modo, la diferencia con el mayorista se ubicó en 28%. "Ausente la demanda por las fuertes restricciones cambiarias, solo las compras oficiales sostienen los precios", dijo el analista y operador Gustavo Quintana.Según trascendidos, el Banco Central habría comprado unos US$ 200 millones, la cifra más alta desde la imposición del cepo cambiario.En ese contexto, el volumen operado en el segmento de contado se ubicó en US$ 452,1 millones, sin registrarse operaciones en el sector de futuros Mercado Abierto Electrónico (MAE).En el mercado mayorista, el billete cerró a $ 59,60, cinco centavos debajo de los valores registrados en el final del martes pasado, ya que este miércoles no hubo actividad por la celebración del Día del Bancario."Sólo las compras oficiales impidieron que la baja de hoy fuera mayor y fijaron un piso de la cotización en torno a los $ 59,60 por unidad", agregó Quintana.La tasa de la Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria, se ubicó en un 64,013%, tras la absorción de $143.748 millones.El Banco Central efectuó la primera subasta de Letras de Liquidez (Leliq) a siete días de plazo por un monto adjudicado de $89.714 millones y la tasa promedio de corte se ubicó en 64,070%, siendo la mínima de 63,72% y la máxima de 64,25%.En la segunda licitación, ofreció un rendimiento promedio del 63,919%, frente al 64,07% de la primera licitación del día, con un monto colocado de $54.034 millones, con una tasa mínima del 63,14% y una máxima del 64,05%.