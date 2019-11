Ahora 12: Los saldos de tarjetas de crédito crecieron por tercer mes consecutivo

El saldo total de préstamos en pesos al sector privado registró en octubre un crecimiento nominal de 13,3 por ciento interanual, al sumar un nivel de $ 1.788.318 millones, impulsado esencialmente por la operatoria con tarjetas de crédito y la posibilidad de las compras en cuotas del programa Ahora 12, según un informe elaborado por First Capital Group en base a datos del Banco Central.



En octubre, la operatoria a través de tarjetas de crédito registró un saldo de $ 514.964 millones, lo que representó un aumento de 13,3 por ciento respecto del mes anterior, y frente a igual período de 2018 mostró una mejora de 38,9 por ciento.



"Este segmento del mercado es el que explica una gran parte de la variación trimestral del total de préstamos, incrementándose en los últimos tres meses por un total acumulado del orden de los $ 98.493 millones", señaló First Capital Group en un comunicado.



En el décimo mes del año, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado ascendió a $ 1.788.318 millones, representando una suba en los últimos 365 días de $ 209.307 millones, equivalente a un aumento de 13,3 por ciento anual.



"Si bien en términos reales durante el último año acumula una notable baja, dado que la inflación supera el 50 por ciento en ese período, en los últimos 90 días dicha contracción comenzó a disminuir", resaltó la entidad.



En lo que respecta a la principales líneas de créditos, los préstamos personales presentaron en octubre una leve disminución respecto al mes anterior, al arrojar una caída de 0,2 por ciento.



El saldo bajó a $405.191 millones para el total acumulado, con un decrecimiento interanual de 4,1 por ciento, contra los $ 422.586 millones al cierre del mismo mes de 2018."Esta línea mantiene la tendencia declinante en términos absolutos y relativos en el último año, como prueba de ello podemos destacar que, durante los últimos 12 meses, solo dos presentaron guarismos positivos en términos nominales", dijo Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.



"Esto se explica en la consistente política de restricción a las nuevas financiaciones, llevada adelante por las entidades financieras y a la falta de confianza en los consumidores", agregó.



Respecto de la suba registrada en las compras con tarjetas de crédito, Barbero señaló: "En contraposición a las otras líneas utilizadas por las familias, esta operatoria persiste en una tendencia alcista. Sin dudas el origen de este comportamiento es la utilización del programa Ahora 12 por una parte de la población que de otra manera no se endeudaría. Estos consumidores están aprovechando pagar en cuotas fijas y sin interés en lugar de hacerlo al contado", completó.



Por su parte, los préstamos comerciales aumentaron con relación al saldo que se observó en septiembre, con una mejora de 10,4 por ciento mensual y de 19,3 por ciento interanual.



"Por tercer mes consecutivo se observa una reactivación de esta operatoria, coincidiendo con la parte del año durante la cual se realizan las mayores ventas en varios rubros del sector; además, muchas empresas se ven obligadas a solicitar préstamos financieros ante la disminución del crédito comercial", sostuvo Barbero.



Los préstamos en dólares mostraron una caída de 11,5 por ciento frente a septiembre pasado y de 24 por ciento interanual, debido a las restricciones de acceso al mercado cambiario.