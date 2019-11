Economistas aseguran que el cepo cambiario seguirá en el gobierno entrante

Economistas de vertientes opuestas coincidieron en que será imposible levantar el cepo cambiario cuando el 10 de diciembre próximo asuma Alberto Fernández como presidente. El economista Carlos Melconian, quien fue presidente del Banco Nación en la gestión de Cambiemos pero luego lo despidieron, aseveró que "no hay ninguna condición objetiva" para levantar el cepo: "La chance de levantarlo es cero, al margen de que por vocación (el peronismo) sea un espacio que comulga algo diferente al cambio libre y flotante", sostuvo el ex funcionario.



Para el economista Roberto Cachanosky, "la gente eligió al dólar, el peso está agonizando", y desechó la posibilidad de iniciar un plan para desdolarizar la economía argentina, idea que planteó la ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont. Estimó que el país tendría que adoptar un sistema de "competencia de monedas" y que la gente elija en cuál quiere operar.



Por su parte, la ex ministra de Economía del kirchnerismo Felisa Miceli consideró que en lo que resta del mandato de Macri "hay posibilidades de que se siga cerrando el cepo, que haya un aumento del tipo de cambio o se aplique un nuevo reperfilamiento de deuda".