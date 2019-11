Crecen las exportaciones, pero cada vez se come menos carne vacuna en Argentina

El consumo interno de carne vacuna está en el peor nivel desde al menos 2002, según la Cámara de la Industria y Coemrcio de Carnes y Derivados (Ciccra). A contramano, las exportaciones acumulan a octubre un crecimiento del 47,8% anual, impulsadas por la demanda china.Los argentinos consumieron entre enero y octubre un promedio de 51,7 kilos per cápita anuales, según Ciccra. La cifra estimada implica una caída del 10,1% en comparación con el mismo periodo de 2018 (57,5 kilos por persona por año).Es el peor registro de consumo interno desde al menos 2002. Ese año, el consumo por habitante promediaba los 58 kilos anuales. En 2011, año en que se relevó -hasta ahora- el peor indicador de la serie, la ingesta de carne vacuna promediaba 54,1 kilos por habitante.La caída del consumo interno se da en un contexto de retracción del poder adquisitivo y a pesar de que los sustitutos de la carne roja (el pollo y el cerdo) aumentaron más de precio. Según el relevamiento de Ciccra, los cortes vacunos aumentaron entre diciembre y octubre 41,3%, mientras que el pollo subió 48,1% y el cerdo, 52,6%. Al tomar los últimos doce meses, el pollo subió 58%, el cerdo, 61% y la carne de vaca, 43,1%.El informe no registra el último salto en los precios que llegó a los mostradores la semana pasada, de entre 10 y 18%.La caída de la demanda interna, no obstante, se vio más que compensada por las exportaciones, que crecen casi 50% anual."En los primeros nueve meses de 2019, las exportaciones de carne vacuna se ubicaron 7,6% por encima del máximo registrado en enero-septiembre de 2005", indicó Ciccra. En ese año récord -antes de que se intensificaran los controles a las exportaciones que impuso el kirchnerismo- el principal destino era Rusia. Ahora, China representa el 73,4% de los envíos al exterior.Las exportaciones de carne vacuna totalizaron U$S2043,4 millones entre enero y septiembre. La marca es 45,5% superior a la del mismo periodo de 2018. En lo que va de 2019, China compró más del doble de carne que en los nueve meses del año pasado.