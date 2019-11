Miércoles sin bancos: qué operaciones se pueden concretar y cuáles no

Aplicaciones

Terminales de autoservicio

n embargo, a diferencia de décadas atrás, cuando la tecnología no estaba tan involucrada en el sistema financiero,Varios bancos le anunciaron a sus clientes qué podrían hacer y qué no. En líneas generales, todos operan igual a un día de fin de semana aunque no habrá clearing como es habitual para esta fecha.(Apps): se podrán hacer consultas, pagos y transferencias. En el caso de los pagos, se toma como fecha de operación el primer día hábil; en el de las transferencias serán inmediatas cuando sean entre dos entidades de la red Link, en tanto que, las que involucren a Banelco, pueden no ser inmediatas porque utilizan otro mecanismo de compensación.: además de las consultas habituales, están habilitadas las transferencias, los pago de tarjetas y de servicios. Aquí también se repite lo que sucede con las operaciones por las Apps de los bancos, los pagos figurarán con la fecha del jueves y las transferencias podrían tener demoras si son entre el canal de Banelco.: los cajeros funcionan las 24 horas, como siempre, incluso serán "más cargados" que otros días. "Vamos a dejarlos bien llenos, con las denominaciones más altas", dijo un empleado de una sucursal.De todas formas, también están habilitados los, que tiene un tope de $5.000 y están disponibles en más de 10.000 locales, en lo que se encuentran supermercados y farmacias, entre otros.: se puede hacer depósitos en efectivo, cheques y pago de tarjetas sin horarios, pero como no hay clearing, los cheques, por ejemplo, no se acreditarán como si fuera un día hábil.En cuanto a los negocios de acciones y bonos, sí trabajan las mesas, es decir queFuente: Cronista.com.