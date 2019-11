Por el cepo, frenan inversión en Parques Eólicos y despiden a 810 trabajadores

La empresa decidió suspender las actividades por lo que terminaron despedidos 480 trabajadores de las firmas subcontratistas Milicic y Nordex y los 330 operarios de la compañía Pretensados SA.



Los trabajadores pidieron la intervención del ministerio de Trabajo de la Nación a fin que dicte la concialición obligatoria, pero hasta este lunes no había una decisión oficial al respecto y recién mañana habrá un encuentro con las autoridades.



Los parques Chubut Norte III y IV, que estaban en etapa de construcción tras ser adjudicados por el Gobierno nacional a Genneia en la Ronda 2 del programa RenovAR, se encuentran ubicados cerca de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut.



Estaba previsto que estos dos parques se conectaran al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a partir del segundo trimestre de 2020, lo cual ya no ocurrirá debido a la caída del financiamiento por la entrada en vigor del cepo cambiario decidido por el gobierno de Mauricio Macri.



Los proyectos eólicos habían recibido un crédito a largo plazo por 131,5 millones de dólares para su construcción y puesta en marcha otorgado por el banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) a Genneia Vientos Patagónicos S.A. y Genneia Vientos del Sudamericanos SA subsidiarias controladas por Genneia SA.



Estaba previsto que los parques funcionen con 31 aerogeneradores Nordex (modelo 149, de 4,5 MW cada uno), entregando energía a más de 197.000 hogares y reduciendo en 453.000 toneladas la emisión de dióxido de carbono al medio ambiente.



El préstamo que ahora quedó en suspenso se iba a realizar bajo la metodología de Project Finance, por un plazo de 15 años y con 75% de deuda sobre el costo total de los proyectos, informaron fuentes del sector.



Al igual que en los Project Finance anteriores ejecutados por Genneia, los bancos no tendrían recurso contra el sponsor, ya que su repago estaría respaldado únicamente por el flujo de fondos a generar por los proyectos.



El préstamo de KfW está garantizado por la Agencia de Crédito a la Exportación de Alemania, Euler Hermes, a través de un acuerdo integral de crédito comercial y político para la exportación.



Esta obra era una ampliación del parque eólico Chubut Norte inaugurado en enero que demandó una inversión de 46 millones de dólares para sumar al sistema 28,35 megavatios, que alimentan de energía renovable a 43.000 hogares.



Con ese proyecto Genneia sumó una totalidad de 300 megavatios de energía eólica, el 44% del total que se genera en la Argentina.



NA.