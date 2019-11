Marcó del Pont sugiere "una estrategia de desdolarización de la economía"

La ex presidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, difundió un informe de la fundación Fide que ella misma orienta con la recomendación de "desplegar una estrategia de desdolarización de la economía".El escrito la economista cercana a Alberto Fernández plantea:-"Es necesario desplegar una estrategia integral de desdolarización de la economía como condición necesaria para avanzar en una fase de crecimiento y estabilidad. El abordaje debe ser parte de la agenda del acuerdo o contrato social impulsado por el gobierno".-"En septiembre la demanda neta de dólares para atesoramiento del sector privado ascendió a US$ 3.000 millones, 22% más que el promedio de los ocho meses previos. Y cuando se conozcan los datos de octubre quedará en evidencia que la dolarización de carteras post PASO habría superado los US$12.000 millones".-"El desdoblamiento sin control de cambios no luce como el camino más eficiente para restablecer condiciones de estabilización monetaria y cambiaria".-"En materia fiscal, la experiencia reciente es elocuente al mostrar el impacto recesivo que generó el recorte de casi seis puntos del PBI en el gasto primario del gobierno nacional en estos últimos cuatro años. Proponer un sendero para que las cuentas fiscales converjan hacia el equilibrio como resultante de la recuperación económica constituye un pilar importante en el diseño de una estrategia".-"La reciente decisión del BCRA de imponer un control de cambios más estricto, reduciendo sensiblemente los límites a la compra de dólares para atesoramiento, introduce cierta racionalidad. Un desdoblamiento cambiario no elimina la incertidumbre y la volatilidad potencial que supone mantener abierta la posibilidad de salida de esos capitales".