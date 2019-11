Reservas internacionales cerraron primera semana de cepo en us$ 43.289 millones

Según datos oficiales, en la última jornada de la semana registraron un leve avance de US$ 34 millones.



A su vez, con relación al viernes previo a las elecciones, experimentaron un retroceso de US$ 262 millones.



El endurecimiento del esquema de control de cambios logró así poner un freno a la fuerte baja de esa variable en las últimas semanas.



Sólo durante el último viernes de octubre había disminuido US$ 1.755 millones, mientras en octubre la merma acumulada fue de US$ 5.414 millones.



El Banco Central decidió el jueves profundizar el cepo cambiario al limitar el uso de tarjetas en el exterior y poner un tope de U$S 50 para adelantos en efectivo en el extranjero.



Previo a ello, había decidido limitar a US$ 200 por persona la compra de divisas en forma mensual con el propósito de frenar la brusca salida de reservas.

NA