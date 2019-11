Automotrices esperan congelamiento de precios de los 0km en 2020

En toda la economía hay expectativa por el cambio de gobierno y el nuevo escenario que surgirá con la próxima gestión a partir del 10 de diciembre. El sector automotor no es ajeno esta realidad y ya, en las automotrices, comienzan a imaginar posibles escenarios. En los últimos días, en conversaciones con directivos de las empresas, hay un tema que surge con llamativa insistencia: la posibilidad de que el acuerdo social que impulsa el presidente electo Alberto Fernández, con controles de de precios y salarios, alcance a la industria automotriz.



"Por ahora, nadie habló de algo concreto. Es una especulación. Pero es un tema que está revoloteando en el aire" reconoció ? con un dejo poético - un ejecutivo de una terminales.



Si bien en la asociación de fabricantes (ADEFA) no fue analizada formalmente esta posibilidad, en algunas empresas consultadas admiten que es un escenario de análisis. Todas las empresas vienen manteniendo reuniones con personas cercanas al futuro presidente ? como su hombre fuerte en economía, Matías Kulfas ? y es probable que en esas charlas se haya hablado de este tema, aunque no quieran reconocerlo ante la prensa



"Es una variante que tenemos que tener en cuenta. Se está hablando de una gran pacto social y, creemos, que no vamos a quedar excluidos. Si los gremios están hablando de aceptar un congelamiento de los salarios, no nos van a dejar seguir aumentando los precios" reflexionaron en otra fábrica.



Anoche, el presidente de FCA, Cristiano Rattazzi, en el canal de cable del diario La Nación, se mostró partidario de un acuerdo de precios y salarios por un tiempo limitado ("unos seis meses", ejemplificó), aunque no aclaró si incluía al sector automotor.



"Si tenemos en cuenta lo que se está hablando sobre un acuerdo general y los antecedentes de de la última gestión kirchnerista, es probable que tengamos algún tipo de control de precios" recordó otro directivo. En los últimos años del gobierno anterior, las terminales tenían que enviar sus listas de precios a comienzos de cada mes a la Secretaría del Comercio, para que fueran aprobadas antes de enviarlas a la red, supo Ámbito.



Hoy, en las concesionarias, están comenzando a trabajar con las nuevas listas de precios para los 0km que regirán en noviembre, con un aumento promedio que ronda el 6%. Si bien, en el mercado se pueden conseguir autos con fuertes bonificaciones a valores muy por debajo de la lista oficial, estos incrementos le permitirán a las terminales tener un "colchón" ante un eventual congelamiento temporario.



De todas maneras, en las automotrices no ven con preocupación la aplicación de una política de este tipo en el corto plazo. Esto se debe a que podría funcionar como un icentivo de ventas. Si se concreta un acuerdo amplio, además de precios y salarios, entrarían otras variantes como el tipo de cambio. Con un dólar oficial "controlado", con el que importan los 0km y utilizan para fijar sus precios, y un "blue" que ?según la lógica ? irá aumentando su brecha, para la gente con dólares ahorrados, será más atractivo comprar un 0km. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, durante el 2013, cuando la cotización entre el tipo de cambio oficial y el ilegal registró una brecha de 70%. El resultado fue que se alcanzó el récord histórico de ventas por el subsidio que representaba la brecha cambiaria.



También, en las empresas que algo tendrán que ceder, más teniendo en cuenta que le presentarán al próximo gobierno un plan integral para desarrollar al sector ?adelantado por Ámbito Financiero ? en que proponen una profunda reforma impositiva y una remake del Plan Canje, entre otros temas. "Si pedimos, tendremos que dar", sintetizaron en un automotriz.