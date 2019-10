El dólar acumuló un incremento de $3,41 en octubre y cerró a $63,22

El dólar minorista finalizó el mes de las elecciones presidenciales con una suba acumulada del 5,7%, y fue ofrecido hoy a $63,22 promedio, en un mercado con limitadas operaciones en medio de la vigencia de la profundización del cepo cambiario.La moneda norteamericana terminó la rueda a un promedio de $58,24 para la punta compradora y $63,22 para la vendedora, con lo que perdió veinte centavos frente al miércoles.Pese a ceder en la jornada, registró durante octubre un incremento de $3,41 ante una persistente demanda por cobertura por la incertidumbre política y económica.En Banco Nación, este jueves operó a $63,50, mientras la cotización más elevada se dio en los mostradores de Banco Macro a $65.El dólar mayorista, por su parte, cedió cinco centavos hasta los $59,67, aunque a lo largo del mes acumuló un avance de $2,08.El volumen negociado en el segmento de contado fue levemente mayor al del miércoles, al llegar en US$ 346,762 millones.El blue, en tanto, trepó $1,50, al ser ofrecido a $69 en el circuito financiero informal de la city porteña.De ese modo, la diferencia con el oficial se amplió a 9,14 por ciento.El "contado con liquidación" volvió a superar los $80 al ganar $1,54 y ubicarse en $80,28.A diferencia de lo ocurrido el día anterior, bancos oficiales concretaron compras este jueves, por lo que impulsaron el precio del billete en el segmento mayorista, según consideraron operadores.Indicaron también que la corriente compradora se mantuvo limitada en una plaza cambiaria con un mayor clima de calma frente a la puesta en marcha de restricciones para adquirir divisas tras la fuerte caída de reservas internacionales.Sin embargo, estimaron que la demanda podría experimentar un repunte en los primeros días de noviembre, cuando se renueve el cupo para la compra de US$ 200 mensuales por plataformas virtuales o US$ 100 en efectivo.La tasa promedio diaria de política monetaria se mantuvo estable y quedó en 68,002%.