Desmienten aumento del pan y descartan complicaciones en la entrega de harina

Medios nacionales publicaron este jueves que la Federación Industrial Panaderil bonaerense, denunció que los molinos no están entregando harina al sector y que el precio del pan, podría subir un 30% en los próximos días, hasta los 140 pesos aproximadamente."Está suspendida la venta de harina hasta que se estabilice aunque sea parcialmente la economía", dijo Emilio Majori, presidente de la Federación en declaraciones a radio La Red.Majori dijo que los molinos "no tienen precio" y señaló que algunos están distribuyendo "un poco de harina". El dirigente industrial dijo que antes de que la bolsa de harina suba a 1.300 pesos el precio del pan ya debía valer unos 120 pesos, por lo que ahora, el valor debería ser ajustado hasta los 140 pesos o 145 pesos en promedio.Sin embargo, desde la Federación de Panaderos de Entre Ríos, sostienen que ninguno de esos rumores, son ciertos y que la situación en la provincia, es totalmente diferente. Dante Cauvet, presidente de la Federación de Panaderos de Entre Ríos, afirmó a", explicó.Por otra parte, Cauvet dijo a Elonce que el precio de la bolsa de harina, desde hace un mes, es de entre 1.100 y 1.300 pesos. "El harina se mueve según el valor del dólar y la cotización del trigo, pero como ninguno de los dos tuvo mayores cambios, todavía no hay aumentos", afirmó y agregó que "", afirmó.Gabriel Toso, secretario de la Federación de Panaderos de Entre Ríos, sostuvo que "se ven en los medios nacionales que aparecen estas informaciones que no son correctas y no entendemos por qué salen.Por otra parte, Toso se refirió al. Antes llegaban a la panadería y pedían por un kilo y no miraban el precio o la plata que tenían", indicó.Finalmente, dejó una reflexión para los consumidores a quienes animó a "volver a comprar a las panaderías de los barrios.