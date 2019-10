Negocian adelantar el aumento de los combustibles que sería "escalonado"

En Entre Ríos

Las principales petroleras de la Argentina y el gobierno nacional negocian adelantar un incremento del 6% para los precios de los combustibles para antes de que venza el congelamiento.Así lo confirmó este jueves el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), Gabriel Bornoroni, al señalar que las negociaciones ya iniciaron.Según Bornoroni, el "retraso" en los precios por el congelamiento decidido por la gestión Macri ya alcanza al 20%, pero habría un acuerdo para que la suba sea escalonada entre noviembre y enero."En conversaciones con las petroleras nos han informado que sería escalonado y paulatino", dijo el presidente de la Cecha en declaraciones a radio La Red y amplió: "Ya han empezado las negociaciones para ver si existe alguna posibilidad de que antes de llegar al 14 de noviembre haya una actualización".El estacionero cordobés indicó que las ventas de combustibles registran una caída del 5% anual, en parte por la baja del consumo y en parte porque las petroleras impusieron cupos a las estaciones de bandera y desabastecieron a las denominadas "blancas"."El incremento que vendría es de aproximadamente un 4% para las petroleras y un 2% para el gobierno nacional, porque no solo se congelaron los precios sino también la carga impositiva con el Decreto de Necesidad y Urgencia" del presidente Macri, dijo Bornoroni.Asimismo, sostuvo que cuando el Gobierno decidió hacer el congelamiento, el sector advirtió que iba a haber desabastecimiento, pero esto no fue escuchado por las autoridades que decidieron avanzar con la medida en medio de la campaña electoral.El secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Osvaldo González, dijo aque "la situación sigue estando complicada porque todas las estaciones de servicio tienen cupos, lo que nos limita las posibilidades de venta. Producto de esto, ya hay faltante de combustible en muchísimas estaciones".Desde que se inició el congelamiento "las petroleras nos han puesto este cupo. Al no serles conveniente el precio del producto, están produciendo menos", se explayó.Interrogado sobre las subas de precios, el empresario expresó que "son muchos los rumores. Se habla de un desfasaje de entre 17 y 20 por ciento, pero se sabe que ese porcentaje no se aplicará de una sola vez, porque traería muchísimas consecuencias. Ese precio no se podría pagar, pero se está hablando de entre un 3 y 5 por ciento de incremento que se podría autorizar. Habrá un incremento escalonado", ratificó y ratificó: "No está confirmado se será después del 13 de noviembre, cuando venza el congelamiento"."La gente carga igual, pero en comparación con el año anterior hubo una disminución en la venta, básicamente de gasoil y nafta Premium", admitió González.