El Ventilador: Algunas opiniones sobre "el sueño de la casa propia"

Cambian las modas, las condiciones económicas, algunas prioridades y hasta los valores y conceptos como familia y amor. Pero sin dudas la "casa propia" constituye una necesidad innegable y un derecho al que, muchas veces, resulta complejo acceder. Hoy, el sueño de comprar o construir una vivienda parece cada vez más lejano.¿Cuáles son hoy las posibilidades reales con las que cuenta alguien que quiere acceder a una vivienda propia?-"Cuando el IAPV me entrega una vivienda ¿puedo hacer tapial o modificaciones de inmediato? ¿O tengo que pedir autorización a alguien?".-"Yo hace 21 años estoy presentando todos los papeles. Soy empleada de Casa de Gobierno y he denunciado casas deshabitadas con abogados y nunca pude estar adjudicada, pero el hijo del señor Iván Rodríguez, vocal de años atrás, con 18 años y sin recibo de sueldo pudo tener".-"¿Qué pasó con el techo propio que habían organizado para los que no tienen recursos? Que les daban una máquina de hacer cerámico para poder construir sus casas".-"Creo que en la vida hubo muchos gobiernos que pasaron y las personas no supieron decidir las oportunidades para construir su casa. Digo por las personas que tienen más de 50 años".-"Con el tiempo se ha perdido la idea del esfuerzo para tener la casa propia. Prefieren tener un vehículo de alta gama y vivir con los padres".-"La verdad que para nosotros la casa propia es una pesadilla. Vivo en Colonia 250, tengo una jubilación de 9 mil pesos y la cuota es de 7 mil correspondiente a IAPV y aparte el terreno. Mi pareja tenía una pensión no contributiva y se la sacaron y encima con enfermedad. No es que no queremos pagar, pero no podemos con una cuota tan alta. Somos dos personas mayores, la verdad la estamos pasando muy mal. Era nuestro sueño, pero se nos hizo una pesadilla".-"Yo soy muy afortunada, tengo el plan ProCreAr a 1.300 pesos. Gracias a la ex presidente tenemos nuestra casa por 30 años y vamos 5".-"Yo empecé cuando me casé con un ranchito de cañaveral, embarrado y un techo de chapa y de cartón. Ahora tenemos de material, ya 32 años de casados. Vivo en Anacleto Medina Sur, en la Costanera nueva".-"En el Gobierno anterior se hicieron más casas que en este gobierno. Y volverán a hacer viviendas en esta gestión. Los que están ahora no hicieron porque no quisieron. Es así no más. Porque no les interesan los más humildes".-"En Oro Verde un lote sale entre 400 mil y 600 mil pesos. ¿Dónde está lo económico?".-"En el 2012 pagamos un plan de viviendas en Vicoer. Se pagó en tiempo y forma y paso al IAPV. Y hoy en día no han hecho nada. Es por zona Caputo. Nos tienen tantos años sin ninguna solución. Somos más de 204 familias".-"Soy una persona que hace desde el 1980 está viviendo en un grupo de vivienda experimental en Barrio San Roque frente a la parroquia San Cayetano de Paraná y la parte de afuera es material de fibras de vidrio y de adentro placas de yeso. A estas casas las realizó el IAPV".-"Los lotes en Oro Verde hoy en día son incomprables. Te piden entre 800 mil y -depende dónde- un millón de pesos. Y más cuando construís".-"Con respecto a lo que están hablando de las viviendas, sin ir más lejos en el barrio 300 viviendas en Maya y Don Bosco nos pintaron cuentos de colores en costo y servicios. Lo único con lo que contamos es recolector y transporte, que deja mucho que desear, lamentablemente. Y nos están cobrando una barbaridad".-"Pido que alguien de esos señores me diga por qué el Instituto de la Vivienda entregaba los barrios, pagan algunos años y no lo pagan más. ¿Por qué no los obligan a pagar? Tienen autos? Un ejemplo es Paraná 14".-"Compramos un lote hace 10 años. Tenemos boletos compra venta ante escribano público. Y la Municipalidad no aprueba los lotes para obtener mensura y escritura. Ni la vendedora, ni la Municipalidad se hacen cargo".-"Sobre los departamentos que están haciendo en General Espejo ¿qué información tienen?".-"Creo que sería muy interesante sumar a un agrimensor a la mesa para que explique con más claridad el tema de los loteos y urbanizaciones".-"Por el tema de mi casa, empecé cuando era soltero a los 19 años y pasaron 7 años para dejarla habitable. Aprendí de todo. Con esfuerzo y perseverancia logras todo".-"Alquilo hace más de 10 años, soy docente de 34 años, soltera y sin hijos. Hoy estoy pagando un alquiler de 10.500 pesos, más todo lo que conlleva de servicios. Me inscribí a los créditos que se lanzaron y nunca pude acceder, creo que por no tener familia e hijos, etcétera. El alquiler es plata perdida, pero hoy no se puede acceder a la compra de una vivienda con un solo sueldo".-"En el año 2000 compré un departamento en Barrio Jardines del Sur. Están en pésimas condiciones. El techo es de tejas, todas mal colocadas, no tenemos salida de emergencia, hace un año se incendió un edificio al lado del mío y los bomberos no podían entrar por no tener la salida. A mí en el 2015 se me voló el techo, nadie me dio solución y lo tenía asegurado. Me reconocieron 12 mil pesos y el arreglo me salió 50 mil. Tuve que sacar un crédito para poder arreglarlo. Todos los barrios que hace el IAPV están en pésimas condiciones. Que pongan gente que sepa hacer viviendas".-"Si no hay créditos para construir van a seguir creciendo las villas".-"En Entre Ríos se hicieron muchas viviendas sociales del Plan Hábitat, viviendas rurales de excelente calidad, que cambió la vida a muchas familias".-"Soy de Diamante. Me he inscrito hace años y los renuevo, pero no he tenido suerte. Por favor ¿a quién acudo?".-"Estamos en las viviendas de la Mutual Modelo. En Paraná la cuota del IAPV se fue a 7 mil pesos y de terreno casi 5 mil. No hace ni un año que estamos viviendo. Casaretto es un estafador. Ojalá nos den una solución y se pueda hacer una cuota fija".-"Alguien dijo que Casaretto bajó los costos. Le informo que las casas de IAPV entregadas por él son las más caras. Empezamos pagando 3.900 y hoy, a un año, pagamos 6.400 y se van antes de fin de año arriba de los 7.200. Sin contar que se paga por el terreno aparte otros 4.600 aproximadamente. ¿De qué rebaja hablan? Lamentablemente hay gente que las devuelve porque ya el costo total supera lo que ganan. El agua es intomable. Colonia Avellaneda, Mutual Modelo".-"¿De qué manera un obrero de la construcción puede acceder a una vivienda propia?".-"Soy del barrio 300 viviendas Mutual Modelo/IAPV, las cuales fueron entregadas en noviembre del año pasado y estamos pasando junto a todos los vecinos una situación incierta con respecto a la cuota de las viviendas, ya que nadie nos da el valor de las mismas y las cuotas desde la entrega sufrieron tres aumentos porque se sujetan al sueldo estatal. El sistema constructivo supuestamente es económico por ser de telgopor y hormigón pero viendo los valores estamos frente a viviendas altamente caras y no sociales, teniendo en cuenta que aparte nos cobraron el terreno. Agradecería alguna información al respecto".-"Soy de Chajarí. Hace 13 años que arrancamos con mi señora y todavía no la podemos terminar y nunca nos ayudó ningún gobierno. Gracias a mis patrones que me ayudan. Es puro sacrificio, acá no es nada barato".-"¿Vieron el predio del ex frigorífico municipal? Rodeado de servicios, entiéndase gas natural, agua, cloacas y electricidad. ¿Se podría encarar un emprendimiento similar a "Los Altos de Ituzaingó"?".-"¿Cómo los gobernantes de la provincia no piden cierta cantidad de madera a los productores forestales que no pagan impuestos durante las plantaciones y con esa madera hacés viviendas? Ya que el dinero proviene de bancos mundiales y el ochenta por ciento del préstamo tienen diez y veinte años de gracia a devolver. O le dejan de vender a Finlandia sin cobrar impuestos a la exportación, ya que Finlandia es unos de los países más ricos en maderas y Argentina, que después necesita materia prima, la paga el triple".-"Los créditos UVA tienen que asumirlos los que lo tomaron, yo no quiero subsidiar a quienes se arriesgaron sabiendo que vivimos en Argentina".-"Yo hace 15 años estoy anotada en el IAPV y cada vez que aumentan un centavo voy llevando papeles y tengo amigos a quienes por política les dan las casas sin tener sueldo y ni siquiera van a vivir ahí".-"Nosotros pertenecemos al barrio del IAPV con 300 viviendas y Mutual Modelo. Es una casa con 55 metros cuadrados construidos. Pagaremos el mes que viene más de 7.000 pesos al IAPV, a lo que se suman los 4.500 que pagamos por el terreno. Al día de hoy IAPV no nos informa el costo final de la casa".-"La gente está acostumbrada a pagar 50 pesos de cuota por una casa y eso ya no existe. Para tener una vivienda hay que trabajar duro y priorizar gastos".-"Vivo desde 1980 en calle Carmiño, que nace en Avenida Ramírez. Hay 10 terrenos abandonados llenos de pasto que pertenecen a Losi. Cuando llueve es un rio la calle y nadie se hace cargo. Pasen y vean el abandono. Es Ramírez Sur, pasando Galvez".-"¿Por qué a los obreros de la construcción no le dan la posibilidad de obtener un porcentaje del total, como un 5 por ciento de las viviendas? Porque son ellos los que ponen también su esfuerzo".-"En el año 2017 me acerqué al Banco Nación para pedir un crédito UVA, en el cual podías elegir el monto para comprar una vivienda o construirla particularmente ya teniendo terreno propio. Los montos del préstamo eran de 1.500.000 a 2.500.000, donde solamente tenían posibilidad de adquirir las personas que sumando recibos de sueldos tenían que llegar a un monto mensual de 70.000 pesos en adelante. La cuota mensual era mayor a 10.000 (variable a la inflación), pero entre gastos administrativos, abogados y demás debías entregar un monto de 500.000 pesos el primer mes para continuar con el trámite. Una vergüenza. Inaccesible".-"Falta un poco de sacrificio y conciencia. Tengo 30 años y desde los 25 vengo comprando materiales. A los 24 compré el terreno. Hoy estoy construyendo en Oro Verde con plano habilitado y mientras tanto alquilo. Sin UVA, ni Procrear".-"En la Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires también les dieron los departamentos a las familias que con anterioridad habían sido censadas para tal fin. Y pasó en Argentina".-"Yo tengo casas en alquiler y con el costo que tengo de impuestos y mantenimientos de las propiedades, el alquiler es el negocio menos rentable en este momento".