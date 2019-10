El dólar oficial se mantuvo estable aunque el "blue" cotizó en alza

El dólar minorista cerró hoy casi sin modificaciones, a $63,42, en una jornada en la cual no se registraron transacciones de entidades financieras oficiales, mientras el blue avanzó a $67,50.El dólar finalizó a un promedio de $58,45 para la punta compradora y a $63,42 para la vendedora, con lo que sumó tan sólo un centavo respecto del día anterior.En Banco Nación fue ofrecido a $63,50, mientras la cotización más elevada se dio en Banco Macro, a $65.Por su parte, el mayorista ganó 25 centavos y se ubicó en $59,72.El volumen negociado en el segmento de contado se mantuvo en niveles limitados y llegó a US$ 299,452 millones.En lo que fue el tercer día con la vigencia del nuevo cepo, el dólar blue sumó 50 centavos hasta los $67,50; por lo que la brecha con el oficial fue de 6,4%.El contado con liquidación también cotizó al alza y operó a $77,37.Luego de caer el martes, el billete recuperó parte de lo perdido en medio de un escenario con baja oferta por parte del sector privado. .Durante la jornada además se dio un repunte en la demanda, luego de que en la semana fuera acotada tras una fuerte dolarización de carteras por cobertura antes de las elecciones del domingo.Según señalaron operadores, las entidades financieras oficiales se mantuvieron al margen de las transacciones en el segmento de contado, a diferencia de lo sucedido en las ruedas pasadas.Sin embargo, aclararon que la autoridad monetaria llevó a cabo compras en futuros, lo cual podría haber presionado al tipo de cambio mayorista.El mercado oficial se encuentra virtualmente paralizado por la vigencia del cepo, que limitó la compra mensual por persona a US$ 200 por mes mediante plataformas virtuales y a US$ 100 en efectivo.Como la medida fue anunciada a pocos días de finalizar octubre, se espera una mejora en el volumen de negocios con el comienzo del nuevo mes, cuando se renueve el cupo para poder adquirir divisas de manera oficial y a un precio más bajo que en el circuito financiero informal.En tanto, la tasa promedio total diaria de política monetaria quedó en 68,002%.