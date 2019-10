Reservas del Banco Central moderaron la caída tras el endurecimiento del cepo

Economía El dólar se mantuvo estable en el segundo día con nuevo cepo y pocas operaciones

Las reservas internacionales bajaron este martes 94 millones y finalizaron en US$ 43.308 millones, según datos oficiales. .El día anterior, la baja había sido de US$ 101 millones, con lo que en dos jornadas la disminución acumulada fue de US$ 195 millones.De ese modo, en lo que fueron los primeros dos días con la profundización del cepo cambiario, se registró un freno en el ritmo de caída de reservas.El viernes habían experimentado una merma de US$ 1.755 millones en medio de un clima de nerviosismo a la espera de las elecciones presidenciales.El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, argumentó que el endurecimiento del cepo tiene el fin de "preservar las reservas durante la transición", aunque admitió que esta medida "no es gratuita para la economía".