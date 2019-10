Empresa alimenticia echó a 24 trabajadores en Catamarca

La empresa alimenticia Alco Canale presentó este martes un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo y despidió a 24 trabajadores de su planta en Catamarca. No se descarta que el número pueda aumentar.



Ante esta situación, los empleados de ese establecimiento determinaron bloquear los ingresos a la fábrica a la fábrica. "La empresa tiene una planta de 120 personas, con estos 24 despidos va a quedar con una planta de 96 operarios. Esto es algo ilegal, que no corresponde, por eso estamos realizando un paro y bloqueando el ingreso y egreso de la planta con los compañeros que no fuimos despedidos", dijo a la prensa el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, José Luis Roldán.



En esta línea, el gremialista explicó que "la medida de fuerza va a durar hasta que a los compañeros despedidos se le pague 100 por ciento de la indemnización. La empresa quiere pagar el 50 por ciento en 30 cuotas, cosa que no vamos permitir porque es totalmente ilegal", aseguró.



Finalmente, Roldán indicó que "temen" por más despidos de trabajadores ya que "el jefe de producción señaló que los dueños sólo necesitan 40 empleados para manejar la empresa y acá somos 120 trabajadores", concluyó.