Bonistas italianos piden embargar bienes de Aerolíneas

Un grupo de bonistas italianos reclamó ante tribunales de Nueva York el embargo de propiedades de Aerolíneas Argentinas en esa ciudad. El pedido deriva de la causa por el pago de bonos iniciada en el 2004, tras el default declarado por la Argentina.



El reclamo judicial fue iniciado por el italiano Michele Colella en representación de un grupo de bonistas y se tramita en la corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa, quien aceptó el reclamo original.



Sin embargo, desde el Gobierno le reclamaron a Colella que demuestre si los bonistas aún tienen esos títulos. En ese contexto, los bonistas presentaron un extracto bancario que generó sospechas en los representantes de la Argentina porque era distinto a otro presentado en 2016.



El caso se vuelve a presentar en otro juzgado de la corte del Distrito Este de Nueva York, donde los abogados de Colella realizan un pedido de embargo sobre los bienes de Aerolíneas en esa ciudad.



Los abogados que representan a la Argentina reclamaron entonces que la causa ya estaba iniciada en la Corte del Distrito Sur, por lo tanto, el tema volvió a esa jurisdicción y ahora Preska debe decidir si aprueba o no el pedido de embargo.



Preska tiene que decidir si reconoce que la documentación es falsa y recién después ver si se aprueba o no el embargo contra Aerolíneas, señaló el secretario de Finanzas, Santiago Bausili.



Los bonistas representados por Colella y Denise Dussault cuentan con una sentencia a su favor por el pago de bonos en default de hace 13 años, pero ahora se analiza una causa por fraude contra ellos.



Esa acusación es porque el banco italiano "Banca di Credito Cooperativo Terra di Laboro", donde los demandantes argumentaban tener depositados los bonos, informó oficialmente que no tenían ningún crédito a nombre de esas personas.