El dólar se mantuvo estable en el segundo día con nuevo cepo y pocas operaciones

El dólar minorista cedió hoy cuatro centavos al cerrar a $63,41 en un mercado con un limitado volumen de negocios, en medio de la vigencia de la profundización del cepo cambiario. El billete finalizó la jornada a $58,43 para la punta compradora y $63,41 para la vendedora.En Banco Nación, terminó a $63,50, mientras la cotización más elevada se dio en Banco Macro, a $65.A causa de un incendio en la sede central del Banco Nación, que se habría desatado en el sector de carpintería de la institución, en la rueda no hubo cierre del dólar mayorista, indicaron operadores.Sin embargo, aclararon que el último precio fue de $59,47, tres centavos menos que el lunes. El volumen negociado en el segmento de contado fue muy bajo al llegar tan sólo a US$ 243,70 millones.Por su parte, el blue cayó a $67 en el circuito financiero informal de la city, por lo cual la brecha con el oficial se achicó a 5,6%.El denominado contado con liquidación bajó más de $3 y se ubicó en $77,08.La caída del dólar se dio en medio de un mercado de cambios prácticamente paralizado por la vigencia del cepo, que limitó la compra mensual por persona a US$ 200 por mes mediante plataformas virtuales y a US$ 100 en efectivo.Analistas estimaron que la disminución del blue se debe a la falta de pesos en un contexto en el que hay una tendencia a desarmar posiciones en moneda extranjera para una mayor liquidez tras una fuerte demanda por cobertura antes de las elecciones presidenciales.Destacaron que en un escenario de mayor tranquilidad por las restricciones anunciadas el domingo luego de las elecciones, las entidades financieras oficiales realizaron compras.Sin embargo, advirtieron que la tendencia negativa será temporal y se extenderá hasta que el mercado pueda reacomodarse tras las turbulencias financieras de las últimas semanas.En tanto, la tasa promedio de política monetaria diaria se mantuvo estable y quedó en 68,003%.