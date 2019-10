La empresa Ersa despidió a 50 trabajadores en Córdoba

Foto: Ersa despidió a 50 trabajadores en Córdoba Crédito: Cadena 3

La empresa de capitales correntinos Ersa, que forma parte de la concesionaria del transporte urbano en Paraná, despidió a 50 trabajadores de sus ramales del transporte interurbano en la provincia de Córdoba, por lo que los afectados protestaban en la vieja Terminal de Ómnibus.



La empresa comunicó a la prensa cordobesa que tomó la decisión de bajar su plante de empleados en un contexto de quita de subsidios, a raíz de la suba en los costos de los insumos y por la baja en los ingresos.



Según dijo la firma, la caída de ingresos por la menor cantidad de pasajeros no pudo ser compensada por las modificaciones en las tarifas llevadas a adelante en los últimos meses.



Estas desvinculaciones que se llevaron a cabo en el servicio interurbano, no tendrán impacto en el esquema de frecuencias y servicios, dijo la compañía, según publicó el diario cordobés La Voz del Interior.



A raíz de las desvinculaciones, choferes del transporte interurbano realizaban este martes una protesta en la vieja Terminal de Ómnibus de Córdoba.



En declaraciones a radio Mitre Córdoba, el delegado gremial Marcelo Murúa dijo que entre los despedidos hay trabajadores que tienen 30 años de antigüedad.



"Ayer a la tarde merendamos con esto. Hay gente con 30 años de antigüedad que venimos de otras empresas. Como si fuéramos un papel que no sirve más. Eso es lo que más molesta", afirmó el representante de los trabajadores.