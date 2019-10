Cautela en el mercado de granos tras los comicios presidenciales

El segmento que mayor movimiento presentó en cuanto a compradores activos y volumen de mercadería comprometida, dentro del panorama de poca actividad, fue el de maíz con descarga, seguido en segundo lugar por el trigo.



El precio ofrecido por soja condición fábrica con descarga fue de US$ 240 la tonelada, abierto sobre el final de la rueda.



En cuanto al segmento de soja mayo 2019-2020, con un único comprador activo en el mercado, el valor de compra propuesto fue de US$ 235 la tonelada.



El precio abierto de compra por girasol con descarga fue de US$ 240 la tonelada, mismo valor precio ofrecido para las posiciones diciembre y enero sin modificaciones respecto de sesiones de la semana anterior.



En el mercado de trigo, hubo una baja en los precios ofrecidos en las posiciones con entrega diferida en la jornada, los escasos negocios que se dieron en la rueda de negociaciones se centraron en las descargas más cercanas.



Por trigo con descarga inmediata, el valor ofrecido abiertamente fue de US$ 170 la tonelada, para noviembre, diciembre y enero, el mejor valor fue de US$ 167 la tonelada, con US$ 170 la tonelada para marzo.



Dentro del magro nivel de operaciones general, los negocios por maíz disponible fueron los que presentaron mayor movimiento y los que acapararon más volumen de negocios.



El mejor valor ofrecido por maíz con descarga inmediata fue de US$ 134 la tonelada, bajando un dólar en relación al día viernes.



En el segmento diferido de la presente campaña, el mejor valor ofrecido para el maíz con descarga en noviembre fue de US$ 135 la tonelada con diciembre y enero a US$ 142/t.



Mientras que el maíz de campaña 2019-2020, el valor abierto ofrecido para el cereal con descarga entre febrero y mayo de 2020 fue de US$ 142 la tonelada.



El mercado de Chicago cerró con bajas para maíz y trigo, con leves subas para la soja.



Operaciones de ventas técnicas, junto con el buen clima que acompaña al trigo de invierno en los Estados Unidos deprimieron los precios de este cereal.



Por otro lado, el maíz cayó por ventas técnicas y por el posicionamiento de los fondos previo al informe oficial norteamericano de Progreso de los Cultivos.



En el mercado de soja, se verificó mayor optimismo en torno a la posibilidad de un acuerdo entre EE.UU. y China que apuntaló las cotizaciones.

Fuente: Clarín