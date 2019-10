Por el nuevo cepo, "bajó muchísimo" la demanda de dólares en Paraná

Tras los resultados de las elecciones Generales, donde Alberto Fernández se impuso como nuevo presidente de la nación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió limitar desde este lunes a US$ 200 por persona, la compra de divisas en forma mensual.Sobre esta medida,, habló con la responsable de la sucursal Paraná de Valuar, Milagros Kuroski, quien dio cuenta que este lunes se registró una notable merma en la demanda del billete extranjero."Esta medida es acotada en el tiempo, hasta diciembre, y no se sabe qué medidas tomará el nuevo gobierno que asume en el período de vacaciones", dijo Kuroski y señaló que "muchos paranaenses van a Brasil y Uruguay y les preocupa la posibilidad de poder ocupar sus tarjetas de débito y crédito, como así también la cotización de las monedas dentro de unos meses. Como es fin de mes, algunos están aprovechando de comprar ese monto acotado y poder tener el billete físico y asegurarse el dinero para las vacaciones".Sobre cómo reaccionaron los paranaenses este lunes ante el nuevo cepo, señaló que "la gente se acercó a hacer consultas, por supuesto que bajó muchísimo la demanda y no tenemos esas largas colas que había la semana pasada, que hacían prever medidas como la que se implementó este lunes".Finalmente, y respecto a la demanda del real, Kuroski mencionó que en esta época la gente empieza a planificar sus vacaciones "y con esta inestabilidad y con la incertidumbre que hay sobre las medidas que se puedan tomar a partir de diciembre, la demanda del real aumentó en relación a otros años", y se ubica como la segunda moneda más solicitada.